Замглавы Госдепа: США намерены укрепить сотрудничество с правительством Армении

Фото: iStock/sorsillo
Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с правительством Армении, заявила заместитель главы Госдепа США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в своих соцсетях.
«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Зея.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, посчитал важным последовательно развивать сотрудничество с Вашингтоном и обратил внимание на постоянную поддержку США реализации реформ в республике – в сферах правосудия, полиции и госуправления.
Ранее сообщалось, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных. Заявлялось, что в учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, а цель учений заключается в повышении уровня слаженности войск, боеготовности армянских солдат и обмен передовым опытом.
Читайте также:
В Италии высказались о войне с Россией
Economist: президентство Трампа развернет Украину на «необратимом» пути в НАТО
Песков: России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракет США в Европе
Данил Пономарев