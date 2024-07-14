Прогрессивные конгрессмены задали жёсткие вопросы Байдену

Фото: сайт Кремля
Представители Прогрессивного кокуса Конгресса США (CPC) в дистанционном формате встретились с американским президентом Джо Байденом. Об итогах встречи в соцсети X рассказала член Палаты представителей Прамила Джаяпал.
По её словам, Байдену были прямо изложены все опасения по поводу его возможной победы на предстоящих президентских выборах, а также заданы жёсткие вопросы по поводу дальнейших перспектив.
Она подчеркнула, что СРС ценит готовность президента даль обоснованные ответы и развеять все опасения членов кокуса.
В результате разговора конгрессмены заверили Байдена, что готовы сотрудничать с ним для победы над конкурентом Дональдом Трампом.
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Она подчеркнула, что СРС ценит готовность президента даль обоснованные ответы и развеять все опасения членов кокуса.
В результате разговора конгрессмены заверили Байдена, что готовы сотрудничать с ним для победы над конкурентом Дональдом Трампом.
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Анастасия Чинкова