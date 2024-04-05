«Достойно и по делу»: Захарова рассказала, как Шойгу говорил с Лекорню

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню «достойно и по делу».
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозой комментарии с российской стороны, которые были сделаны по итогам телефонного разговора между Шойгу и Лекорню. Французский лидер подчеркнул, что Лекорню в своем отчете по итогу переговоров опирался на факты. Макрон добавил, что комментарии Шойгу были не только угрожающими, но и странными.
При этом она подчеркнула, что Россия не станет церемониться с теми, кто финансирует киевскорежимный беспредел.
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«Не "вычурно и угрожающе", а достойно и по делу, — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
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Элина Позднякова