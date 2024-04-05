Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины

Фото: сайт МИД РФ
Россия не собирается церемониться со спонсорами «киевскорежимного беспредела». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое телеграм-канале.
Таким образом она прокомментировала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы угрожающих словах главы Минобороны Сергея Шойгу, который он сказал во время телефонных переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре о теракте с французским коллегой выражался «достойно и по делу», подчеркнула представитель дипведомства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак