Захарова назвала причину провала исторического саммита по атому в Бельгии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атомной энергетике в Бельгии провалился из-за отсутствия на нем России и Ирана. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
По мнению дипломата, на саммите отсутствовал Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых средств массовой информации. Захарова добавила, что вопросы атомной энергетики должны оставаться вне политической конъюнктуры.
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