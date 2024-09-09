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Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд «массовой убийцей» из-за срыва переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее в этот день появилась информация, что Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю* косвенно призналась, что Украина в 2022 году резко отказалась от заключения Стамбульских договорённостей с Россией после консультаций с США.
Дотком, комментируя слова Нуланд, назвал её «демоном» и «массовой убийцей», которая нагло смеётся в лицо всем украинцам, признавая свою причастность к срыву переговоров, которые могли бы предотвратить гибель более миллиона человек.
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Анастасия Чинкова