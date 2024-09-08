Зеленский заявил о влияние США на «некоторые моменты» мирного плана

Владимир Зеленский заявил, что при обсуждении мирного плана ему необходимо была проконсультироваться с властями США. Об этом он сообщил агентству ANSA в кулуарах экономического форума на озере Комо (Италия).
Он подчеркнул, что хочет представить свой план нынешнему президенту США Джо Байдену и его потенциальным преемникам Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, речь идет о «конкретном оборонном пакете», реализация которого позволит сдержать Россию и прекратить военные действия.
Ранее американский политолог Джон Миршмайер заявил, что Владимир Зеленский попытается втянуть США в прямую конфронтацию с Россией в качестве последнего отчаянного шага. По его мнению, Киев сможет победить Россию при участии американских войск.
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«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «некоторые моменты» зависят от Вашингтона.
Ранее американский политолог Джон Миршмайер заявил, что Владимир Зеленский попытается втянуть США в прямую конфронтацию с Россией в качестве последнего отчаянного шага. По его мнению, Киев сможет победить Россию при участии американских войск.
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Александр Климов