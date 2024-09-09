США признали причастность к срыву Стамбульских соглашений

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Украина решила выйти из Стамбульских соглашений, заключённых с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Об этом сообщила бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*.
Политик пояснила, что Турция предложила собственную площадку для проведения встречи, но американских представителей на ней не было. США оказались не очень осведомлены о деталях происходящего. Под конец переговорного процесса украинская делегация приняла решение проконсультироваться со Штатами. Они начали задавать вопросы о выгоде этой сделки, после чего она распалась.
Нуланд добавила, что США признали детали сделки невыгодными для Киева. Тогда многие украинские политики понимали это и не хотели исполнять достигнутые договорённости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что целью отказа Запада и Украины от заключения соглашений в 2022 году стало намерение нанести стратегическое поражение России. Именно из-за давления западных стран Киев тогда отказался от обсуждаемого в Стамбуле проекта мирного соглашения.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Нуланд добавила, что США признали детали сделки невыгодными для Киева. Тогда многие украинские политики понимали это и не хотели исполнять достигнутые договорённости.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что целью отказа Запада и Украины от заключения соглашений в 2022 году стало намерение нанести стратегическое поражение России. Именно из-за давления западных стран Киев тогда отказался от обсуждаемого в Стамбуле проекта мирного соглашения.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова