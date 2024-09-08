Захарова: США в бешенстве от того, что Россия не прогнулась под Вашингтон

Фото: пресс-служба МИД РФ
США в бешенстве от того, что Россия не прогнулась под Вашингтон и преследует свои национальные интересы, и потому не оставляют попыток вставить палки в колеса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Если бы мы не сопротивлялись, они бы нас любили, они бы приезжали к нам, они бы гладили нас по голове, хлопали по спине. Может быть, уже бы, правда, им приходилось бы и нагибаться, потому что они бы нас прогнули, но любовь была бы разыграна, показная опять же, по-голливудски идеально. Их бесит, что мы не прогибаемся. Их бесит, что мы во всем идем своим путем. Их бесит, что мы сохраняем свои национальные интересы. Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — пояснила она.Захарова также сравнила американцев и британцев, отметив, что вторые — могут над собой пошутить, не боятся потерять лицо и готовы даже на самоунижение, чтобы достигнуть своих поставленных целей. В то же время американцы, по ее словам, хотят сохранить не просто лицо, а корону на голове.
«Они же спартанцами себя видят. Они видят себя продолжателями вот этих вот великих идей исключительности, превосходства, которые идут еще к истории античности. Поэтому они никак не могут отказаться от задуманного, тем более оно уже и декларируется на протяжении многих лет», — подчеркнула дипломат.Ранее Захарова заявила, что отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России, как и реализация очень сложных формул для сохранения стабильности государства. Так она прокомментировала провальную санкционную политику Запада в отношении Москвы.
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Данил Пономарев