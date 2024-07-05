Спонсор демократов призвала Байдена к выходу из президентской гонки

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Американский продюсер фильмов жанра документалистами и спонсор Демократической партии Эбигейл Дисней призвала нынешнего главу государства Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах, передает CNBC.
«Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», – сказала Дисней.
Она подчеркнула, что перестанет финансировать демократов, пока они не заменят Байдена другим кандидатом.
Ранее информационное агентство Politico сообщило, что речь Байдена поставила его в худшее положение за все время выборов 2024 года. Автор материала добавил, что сейчас все больше избирателей говорят, что у них более негативное мнение об американском лидере, «чем когда-либо прежде».
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