Трамп унизил Байдена, назвав «старой кучей дерьма»

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США назвал действующего главу государства Джо Байдена «старой сломленной кучей дерьма». Ролик опубликовал портал Daily Beast, когда и где он снят — неизвестно.
На кадрах Трамп за рулем гольф-кара разговаривает с находящимися рядом людьми. Судя по всему, он не знает, что его снимают. Политик рассуждает о результате дебатов с Байденом. Он выразил уверенность, что Байден снимется с выборов, а его место займет Камала Харрис. Ее Трамп считает еще более слабым кандидатом.
По-английски первая фраза звучит так: «broken down pile of crap». Слово «crap» имеет несколько значений, в частности, переводится как «мусор». Но чаще всего его используют именно как «дерьмо».
Трамп в ролике также рассуждает о том, что Байден не может противостоять российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.
Дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня. Они закончились полным провалом действующего президента, после чего сотни людей призвали Байдена сняться с выборов. Однако семья нынешнего главы государства приняла решение, что он продолжит участие в предвыборной гонке.
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«Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он (Джо Байден. — Прим. ред.) выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая», — говорит экс-президент США.
По-английски первая фраза звучит так: «broken down pile of crap». Слово «crap» имеет несколько значений, в частности, переводится как «мусор». Но чаще всего его используют именно как «дерьмо».
Трамп в ролике также рассуждает о том, что Байден не может противостоять российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.
Дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня. Они закончились полным провалом действующего президента, после чего сотни людей призвали Байдена сняться с выборов. Однако семья нынешнего главы государства приняла решение, что он продолжит участие в предвыборной гонке.
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Анжела Абраменко