Доцент Чирков назвал главных пострадавших от антироссийских санкций

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил, что основными пострадавшими от антироссийских санкций стали, в первую очередь, европейские страны.
«В результате применения санкций главные пострадавшие — это европейские страны, многие из которых уже балансируют на грани рецессии, включая лидера европейской экономики — Германию. Российская экономика же демонстрирует очень серьёзные темпы экономического роста. Мы — одни из лидеров в мире среди крупных стран по темпам экономического роста», — высказался в беседе с «Известиями» Чирков.По его мнению, в новом пакете антироссийских санкций, если таковой примут, не будет ничего нового и неожиданного.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может предложить новый пакет санкций против России в январе 2025 года.
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