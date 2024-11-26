Reuters: Евросоюз может представить 16-й пакет антироссийских санкций в январе

Прекращение поставок газа из России в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».