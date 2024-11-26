Reuters: Евросоюз может представить 16-й пакет антироссийских санкций в январе

Фото: iStock/syahrir maulana
Евросоюз может предложить новый, 15-й пакет санкций против России в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
Отмечается, что расширенный пакет ограничений представят в январе, когда Польша займёт председательство в Евросоюзе после Венгрии.
Агентство пишет, что новый пакет санкций будет обсуждаться постоянными представителями стран Евросоюза 27 ноября. В него войдут ограничения против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 нефтяных танкеров. Также он может содержать ужесточение санкций на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Читайте также:
МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии
Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка
Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
Анастасия Чинкова