МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

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Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о членах правительства Британии, депутатах британского парламента и журналистов изданий The Times и Daily Mail. Им запрещён въезд в Россию.
МИД РФ привёл полный список политических деятелей, попавших под санкции:
- глава МИД Великобритании Ивет Купер;
- лорд-канцлер и министр юстиции Шабан Махмуд;
- глава Минфина Рэйчел Джейн Ривз
- министр по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдвард Сэмюэл Милибэнд;
- глава Минздрава Уэсли Пол Уильям Стритинг;
- министр образования Бриджет Мэйв Филлипсон;
- министр труда и пенсионного обеспечения Элизабет Луиза Кендалл;
- министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Стивен Марк Уорд Рид;
- министр по делам Северной Ирландии Хилари Джеймс Веджвуд Бенн;
- министр по делам Уэльса Джоанна Мириел Стивенс.
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