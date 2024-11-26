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МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию. Об этом сообщили в МИД РФ.


В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о членах правительства Британии, депутатах британского парламента и журналистов изданий The Times и Daily Mail. Им запрещён въезд в Россию.

МИД РФ привёл полный список политических деятелей, попавших под санкции:

  1. глава МИД Великобритании Ивет Купер;
  2. лорд-канцлер и министр юстиции Шабан Махмуд;
  3. глава Минфина Рэйчел Джейн Ривз
  4. министр по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдвард Сэмюэл Милибэнд;
  5. глава Минздрава Уэсли Пол Уильям Стритинг;
  6. министр образования Бриджет Мэйв Филлипсон;
  7. министр труда и пенсионного обеспечения Элизабет Луиза Кендалл;
  8. министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Стивен Марк Уорд Рид;
  9. министр по делам Северной Ирландии Хилари Джеймс Веджвуд Бенн;
  10. министр по делам Уэльса Джоанна Мириел Стивенс.
Отмечается, что такие меры в отношении политиков связаны с тем, что британская сторона продолжает совершать враждебные действия по отношению к России. В частности, продолжает введение нелегитимных односторонних ограничений против Москвы, а также поддерживает Украину, преследуя при этом собственные корыстные интересы и тем самым затягивая конфликт.

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В Госдуме раскрыли, можно ли будет вступать в «Талибан»*
Валеев: если «Талибан»* исключат из террористов, в него можно будет вступить
26 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/zabelin

Если «Талибан»* исключат из списка террористических организаций, то россияне смогут в него вступить, заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, если организация не считается нежелательной, то вступление в нее не повлечет правовых последствий.
«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.

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*запрещённое в России террористическое движение
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#терроризм
#афганистан
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Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит из-за любимой марки пива
26 ноября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Сегодня, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них она, в частности, поделилась воспоминаниями о том, как президент РФ Владимир Путин опоздал на 33-й саммит тогда ещё «Большой восьмёрки» (G8).
Эта встреча лидеров стран проводилась в 2007 году в немецком Хайлигендамме, напоминает РБК. По словам Меркель, операторы были рады запечатлеть глав государств во время оживлённой беседы. Не хватало только Владимира Путина.

«Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспоминает Меркель.

По её словам, российский лидер опоздал на встречу на 45 минут. Она спросила, что стало причиной этой задержки.

«Это ваша вина, точнее вина Radeberger (знаменитая марка немецкого пива премиум-класса - прим. ред.)», — ответил Путин.

Перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился ещё в 1980-е годы, когда был резидентом КГБ в Дрездене.

«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — сказал тогда Путин с усмешкой, вспоминает Меркель.

По словам экс-канцлера ФРГ, больше всего удовольствия российскому лидеру могло доставить то, что президент США ждал его вместе с остальными.

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#сша
#задержки
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#фрг
#встреча
#лидер
#путин
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Экс-главу МО Польши заподозрили в «дипломатической измене» из-за отказа купить самолёты
26 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/ olegda88

В период пребывания на должности главы Министерства обороны (МО) Польши Антоний Мачеревич отказывался купить самолеты-заправщики. Из-за этого его заподозрили в «дипломатической измене», говорилось на сайте министерства юстиции страны.
«Уведомление касается решения бывшего министра национальной обороны Антония Мачеревича выйти из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известных как «Карконоше». Мотивы этого решения неясны, и, по мнению экспертов, оно имело серьезные последствия для национальной безопасности Польши», — сообщалось в тексте заявления.

Уведомление о вероятном совершении Антонием Мачеревичем преступления — «дипломатической измены» — передали в прокуратуру. Экс-глава польского оборонного ведомства может лишиться свободы от одного года до десяти лет.

Председатель польской комиссии по расследованию возможного «российского и белорусского влияния», который подал уведомление, сделал предположение, что решение министра обороны «стало неожиданным для Генштаба и Минобороны и, судя по всему, стало результатом личной неприязни Антония Мачеревича к партнерам из Евросоюза».

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#минобороны
#польша
#самолёты
#тюрьма
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В Госдуме призвали бороться с Соросом на всей территории СНГ
Депутат Таймазов призвал бороться с НКО Сороса по всей территории СНГ
26 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов призвал бороться с влиянием НКО, в том числе американского финансиста Джорджа Сороса, по всей территории СНГ. Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств — наследие СССР и крупнейшее объединение дружественных народов на постсоветском пространстве.
«Вместе с тем на территории СНГ пока не удалось полностью искоренить влияние деструктивных западных некоммерческих организаций, в том числе поддерживаемых Д. Соросом. Наиболее важно сейчас эффективно бороться против всего этого внедрения западных ценностей и промывки мозгов. Россия в этом плане хороший пример для всех стран СНГ, победив в информационной войне, мы эффективно законодательно ставим заслон всему прозападному деструктиву», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Таймазов также добавил, что странам СНГ нужно консолидировать усилия в борьбе с влиянием Запада, который активизировался в преддверии выборов президента в Белоруссии. Страны СНГ, указал депутат, развивают множество совместных проектов и открывают новые возможности во внешней торговле, финансах, экологии и прочем.

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#страны
#нарушение
#депутат
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Температура -15°C вызвала шок у британских военных во время учений в Финляндии
26 ноября 2024, 16:47

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер заявил, что британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии, передало издание UK Defence Journal (UKDJ).
Учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. Во время учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — рассказал Дэвид Мортимер.

В недельных учениях приняли участие более пяти тысяч военных из 28 стран Североатлантического альянса (НАТО). Маневры стали прекрасной возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми союзниками из НАТО, подчеркнул Дэвид Мортимер.

Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий.

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#страны
#нато
#великобритания
#военные
#финляндия
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Белик: Решиться на передачу Украине ядерного оружия — странно и опрометчиво
26 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/Gerasimov174

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что возможная передача Украине президентом США Джо Байденом является как минимум странным поступком, который может лишь повысить эскалацию в украинском конфликте, но никак не решить проблему.
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

При этом он подчеркнул готовность нашей страны к любому развитию событий в этом вопросе.

В то же время Великобритания, например, не намерена отправлять на Украину своих военных. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

«Это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства, и она таковой остается», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова министра.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине, и чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон.

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#сша
#россия
#мид
#страны
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#великобритания
#байден
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#украина
#вооружение
#конфликт
#ядерное оружие
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Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»
26 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Следы тротила обнаружили польские эксперты на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что специалистам Военной технической академии в Варшаве поступили для проведения анализа пробы воды из района взрыва газопроводов и пробы взвеси морского дна, образовавшейся после взрыва.

По результатам исследования эксперты не обнаружили следы химического оружия, которые присутствуют в большом числе мест в Балтийском море со времён Второй мировой войны. Однако в трёх полученных образцах были обнаружены следы тротила.

Напомним, что 26 сентября 2022 года были обнаружены серьёзные повреждения на трёх нитках «Северного потока» и так и не введённого в эксплуатацию «Северного потока – 2». В Москве убеждены, что к подрыву газопроводов причастны США.

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#польша
#анализы
#исследование
#северный поток
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Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
26 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/anyaberkut

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ инициирован правительством России.
Отмечается, что законом предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.

Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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#госдума
#закон
#осаго
#россия
#белоруссия
#полис
#оператор
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Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ
26 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/iDymax

Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД вызван британский посол», — сказала она.
Причины вызова посла не сообщаются. На данный момент Найджел Кейси уже прибыл в здание дипмиссии на Смоленской. Комментарии он давать отказался и молча прошел к зданию.

Ранее в ФСБ сообщили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

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