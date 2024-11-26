Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом

В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Москва оперативно даст зеркальный ответ.
О вызове британского посла в МИД РФ сообщили 26 ноября. Причина вручения ноты протеста — деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.



«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ.

В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.

Читайте также:

Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ

МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Лондон отреагировал на успехи «Орешника» усилением пропаганды
#москва
#фсб
#мид
#страны
#мид рф
#лондон
#великобритания
#посол
#посольство
В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/MikeMareen

Прекращение поставок газа из России в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
Отмечается, что с декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает энергоресурсы из двух источников – от российского «Газпрома» и от государственного предприятия Energocom. При этом в Приднестровье газ из России направляется в обмен на электроэнергию, а Кишинёв пользуется резервами газа, которые заранее были приобретены у других государств.

В конце текущего года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из России в Европу через территорию Украины. Киев не раз отмечал, что не собирается его продлевать.

В понедельник, 25 ноября, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки газа в республику и проблемы с долгом «Молдовагаза».

По словам Серебряна, прекращение поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой, которая приведёт к краху всей экономической системы доставки электроэнергии как на правом, так и на левом берегу Днестра.

Читайте также:

Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность относительно поставок газа в 2025 году

Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты

«Газпром» накопил в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме
#молдавия
#газпром
#россия
#поставки
#договор
#предприятия
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД заявили, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия не видит риска в расширении сфер влияния НАТО на своё ближайшее будущее, однако это не отменяет попыток западных стран вернуть своё военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью RTVI.
Он отметил, что между Россией и большинством стран Центральной Азии выстроены союзнические отношения. Между странами заключены договоры и соглашения, предусматривающие взаимную поддержку, а самое главное – обязательство не принимать никаких шагов, направленных против интересов безопасности друг друга.

В связи с этим, Россия не опасается расширения сфер влияния НАТО, однако и не исключает, что попытки будут предприниматься.

Читайте также:

Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
#нато
#мид рф
#политика
#сша
#россия
#соглашения
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы
26 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

У представителей РФ не получилось вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 годы. Это выяснилось во время голосования в рамках 29-й Конференции государств-членов организации.
«На долю России приходится практически 37 процентов всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе», — выступил постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Чехия и Северная Македония, получившие место в исполсовете, продвигали свою кандидатуру с использованием антироссийской риторики, «и это очень показательно», отметил Тарабрин.

В результате голосования Российская Федерация получила 56 голосов, а Чехия и Северная Македония 86 и 128 голосов соответственно.

Ранее Россия передавала Организации по запрещению химического оружия выводы по расследованию случаев применения Украиной химоружия.

Читайте также:

МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине

Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
#россия
#чехия
#лидер
#оружие
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии
26 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/ffikretow

Россия вводит персональные санкции в отношении политиков, военных и журналистов Великобритании, которые выражали свою антироссийскую позицию. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о членах правительства Британии, депутатах британского парламента и журналистов изданий The Times и Daily Mail. Им запрещён въезд в Россию.

МИД РФ привёл полный список политических деятелей, попавших под санкции:

  1. глава МИД Великобритании Ивет Купер;
  2. лорд-канцлер и министр юстиции Шабан Махмуд;
  3. глава Минфина Рэйчел Джейн Ривз
  4. министр по вопросам энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности Эдвард Сэмюэл Милибэнд;
  5. глава Минздрава Уэсли Пол Уильям Стритинг;
  6. министр образования Бриджет Мэйв Филлипсон;
  7. министр труда и пенсионного обеспечения Элизабет Луиза Кендалл;
  8. министр окружающей среды, продовольствия и по делам сельских районов Стивен Марк Уорд Рид;
  9. министр по делам Северной Ирландии Хилари Джеймс Веджвуд Бенн;
  10. министр по делам Уэльса Джоанна Мириел Стивенс.
Отмечается, что такие меры в отношении политиков связаны с тем, что британская сторона продолжает совершать враждебные действия по отношению к России. В частности, продолжает введение нелегитимных односторонних ограничений против Москвы, а также поддерживает Украину, преследуя при этом собственные корыстные интересы и тем самым затягивая конфликт.

Читайте также:

Лондон отреагировал на успехи «Орешника» усилением пропаганды

Великобритания впервые поставила Украине ракеты Storm Shadow при Стармере

ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности
#мид рф
#великобритания
#россия
#санкции
#поликлиника
#журналистика
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли, можно ли будет вступать в «Талибан»*
Валеев: если «Талибан»* исключат из террористов, в него можно будет вступить
26 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/zabelin

Если «Талибан»* исключат из списка террористических организаций, то россияне смогут в него вступить, заявил соавтор инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. По его словам, если организация не считается нежелательной, то вступление в нее не повлечет правовых последствий.
«В действующей правовой системе участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется. Если организация не будет признана нежелательной на территории России, то вступление в нее каких-либо правовых последствий не влечет», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, сегодня, 26 ноября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Соответствующий документ представлен в базе системы обеспечения законодательной деятельности. Инициатива предполагает временное снятие запрета на деятельность организации, признанной на территории России террористической, при наличии фактических данных о том, что движение прекратило осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или непосредственное совершение преступлений.

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект об исключении «Талибана»* из списка террористов

Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из черного списка

Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов

*запрещённое в России террористическое движение
#россия
#движение
#законопроект
#терроризм
#афганистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркель рассказала об опоздании Путина на саммит из-за любимой марки пива
26 ноября 2024, 17:47

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Сегодня, 26 ноября, вышли мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода». В них она, в частности, поделилась воспоминаниями о том, как президент РФ Владимир Путин опоздал на 33-й саммит тогда ещё «Большой восьмёрки» (G8).
Эта встреча лидеров стран проводилась в 2007 году в немецком Хайлигендамме, напоминает РБК. По словам Меркель, операторы были рады запечатлеть глав государств во время оживлённой беседы. Не хватало только Владимира Путина.

«Если и есть что-то, чего я терпеть не могу, так это опоздание. Внешне я выражала спокойствие и продолжала беседовать с остальными, но внутри я кипела», — вспоминает Меркель.

По её словам, российский лидер опоздал на встречу на 45 минут. Она спросила, что стало причиной этой задержки.

«Это ваша вина, точнее вина Radeberger (знаменитая марка немецкого пива премиум-класса - прим. ред.)», — ответил Путин.

Перед саммитом президент России попросил, чтобы ему в номер доставили ящик его любимого пива, с которым он познакомился ещё в 1980-е годы, когда был резидентом КГБ в Дрездене.

«Конечно, другого выбора, кроме как выпить, не было», — сказал тогда Путин с усмешкой, вспоминает Меркель.

По словам экс-канцлера ФРГ, больше всего удовольствия российскому лидеру могло доставить то, что президент США ждал его вместе с остальными.

Читайте также:

Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России

Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта

Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
#сша
#задержки
#президент
#фрг
#встреча
#лидер
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-главу МО Польши заподозрили в «дипломатической измене» из-за отказа купить самолёты
26 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/ olegda88

В период пребывания на должности главы Министерства обороны (МО) Польши Антоний Мачеревич отказывался купить самолеты-заправщики. Из-за этого его заподозрили в «дипломатической измене», говорилось на сайте министерства юстиции страны.
«Уведомление касается решения бывшего министра национальной обороны Антония Мачеревича выйти из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известных как «Карконоше». Мотивы этого решения неясны, и, по мнению экспертов, оно имело серьезные последствия для национальной безопасности Польши», — сообщалось в тексте заявления.

Уведомление о вероятном совершении Антонием Мачеревичем преступления — «дипломатической измены» — передали в прокуратуру. Экс-глава польского оборонного ведомства может лишиться свободы от одного года до десяти лет.

Председатель польской комиссии по расследованию возможного «российского и белорусского влияния», который подал уведомление, сделал предположение, что решение министра обороны «стало неожиданным для Генштаба и Минобороны и, судя по всему, стало результатом личной неприязни Антония Мачеревича к партнерам из Евросоюза».

Читайте также:

В Польше начали задумываться о последствиях конфликта с Россией после удара «Орешника»

Глава МИД Польши объявил «самые важные переговоры» по Украине

«Память короткая»: в Польше жестко ответили на слова Зеленского
#минобороны
#польша
#самолёты
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали бороться с Соросом на всей территории СНГ
Депутат Таймазов призвал бороться с НКО Сороса по всей территории СНГ
26 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артур Таймазов призвал бороться с влиянием НКО, в том числе американского финансиста Джорджа Сороса, по всей территории СНГ. Он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств — наследие СССР и крупнейшее объединение дружественных народов на постсоветском пространстве.
«Вместе с тем на территории СНГ пока не удалось полностью искоренить влияние деструктивных западных некоммерческих организаций, в том числе поддерживаемых Д. Соросом. Наиболее важно сейчас эффективно бороться против всего этого внедрения западных ценностей и промывки мозгов. Россия в этом плане хороший пример для всех стран СНГ, победив в информационной войне, мы эффективно законодательно ставим заслон всему прозападному деструктиву», — рассказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Таймазов также добавил, что странам СНГ нужно консолидировать усилия в борьбе с влиянием Запада, который активизировался в преддверии выборов президента в Белоруссии. Страны СНГ, указал депутат, развивают множество совместных проектов и открывают новые возможности во внешней торговле, финансах, экологии и прочем.

Читайте также:

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию

Госдума рассмотрит проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами
#россия
#госдума
#проект
#закон
#осаго
#страны
#нарушение
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Температура -15°C вызвала шок у британских военных во время учений в Финляндии
26 ноября 2024, 16:47

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер заявил, что британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии, передало издание UK Defence Journal (UKDJ).
Учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. Во время учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — рассказал Дэвид Мортимер.

В недельных учениях приняли участие более пяти тысяч военных из 28 стран Североатлантического альянса (НАТО). Маневры стали прекрасной возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми союзниками из НАТО, подчеркнул Дэвид Мортимер.

Экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что страны Запада не сумели должным образом подготовить военнослужащих ВСУ к ведению боевых действий.

Читайте также:

В Подмосковье провели учения по тушению пожара на производстве после атаки дрона

Военный эксперт Степанов назвал учения НАТО в Финляндии подготовкой к войне

На предприятии в Ленинском округе провели пожарно-технические учения
#учения
#страны
#нато
#великобритания
#военные
#финляндия
Следите за нашими новостями
в удобном формате