В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом

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В МИД РФ сообщили, что если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Москва оперативно даст зеркальный ответ.
О вызове британского посла в МИД РФ сообщили 26 ноября. Причина вручения ноты протеста — деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.
В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.
В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.
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В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.
«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ.
В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.
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Ольга Енгалычева