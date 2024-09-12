Стало известно, что Путину сообщат детали закрытой встречи Зеленского с премьером Индии

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Советник премьер-министра Индии Аджит Кумар Довал на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что расскажет российскому лидеру детали закрытых переговоров премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Он (премьер Индии — прим. ред.) хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора», — заявил Довал.Ранее сообщалось, что Довал хочет «обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование» украинского конфликта, а также примет участие во встрече БРИКС, чтобы провести переговоры с российскими и китайскими коллегами.
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