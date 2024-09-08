India Today: советник премьера Индии Довал посетит Россию для встречи с Путиным

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Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на следующей неделе прилетит в Россию, чтобы обсудить конфликт на Украине, и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что визит политика ожидается с 10 по 11 сентября.
«Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.По данным телеканала, Довал хочет «обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование» украинского конфликта, а также примет участие во встрече БРИКС, чтобы провести переговоры с российскими и китайскими коллегами.
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