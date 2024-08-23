МИД Индии раскрыл главную тему переговоров Моди и Зеленского

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции в Киеве назвал украинский конфликт главной темой встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Большая часть этого времени была посвящена вопросу конфликта на Украине. Премьер-министр изложил нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия – это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя», – рассказа глава иностранного МИД.
Джайшанкар также подчеркнул, что премьер-министр Моди на встрече с Зеленским выразил обеспокоенность стран Юга по поводу конфликта на Украине и его влияния на страны этой части мира. Министр отметил, что Зеленский четко попросил «продолжения участия Индии» в мирном саммите по Украине.
Ранее стало известно, что украинские официальные лица исключили возможность посредничества Индии в переговорах между Киевом и Москвой.
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Александр Климов