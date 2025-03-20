DPA: Аш-Шараа снова не пожал руку Бербок

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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа вновь не стал пожимать руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок, пишет DPA. Это уже второй визит дипломата в Дамаск.
Ахмед аш-Шараа принял немецкого депутата Армина Лашета вместе с Бербок в конференц-зале дворца президента, не используя какие бы то ни было официальные жесты.
Впервые Бербок посетила Сирию в январе вместе с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро. Тогда представители новой сирийской администрации не пожали Бербок руку. В Германии возмутились по этому поводу.
В конце ноября прошлого года оппозиция Сирии стала наступать на сирийскую армию. Уже 8 декабря вооруженные формирования вошли в Дамаск. Тогдашний президент Башар Асад принял решение покинуть страну. Ранее стало известно, к чему призвали жителей в МВД Польши.
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Впервые Бербок посетила Сирию в январе вместе с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро. Тогда представители новой сирийской администрации не пожали Бербок руку. В Германии возмутились по этому поводу.
В конце ноября прошлого года оппозиция Сирии стала наступать на сирийскую армию. Уже 8 декабря вооруженные формирования вошли в Дамаск. Тогдашний президент Башар Асад принял решение покинуть страну. Ранее стало известно, к чему призвали жителей в МВД Польши.
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Никита Кротов