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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал выступление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге. В своём Telegram-канале сенатор заявил, что Мерц, рассуждая о «войне Путина против Европы», создаёт «странное впечатление» на фоне реальной политики США.
«Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков.Пушков призвал депутатов бундестага пересмотреть хронику 1940-х годов, чтобы вспомнить преступления Третьего Рейха в СССР и последствия, которые война принесла самой Германии. По его мнению, в ФРГ «совсем забыли» исторические уроки, а аплодисменты Мерцу лишь подтверждают непонимание реальных угроз.
«И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о «войне Путина против Европы»? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — подчеркнул Пушков.Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в убийстве восьми миллионов куриц и в яичном кризисе США.
Также 19 марта «Радио 1» передавало, что бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.
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Мария Моисеева