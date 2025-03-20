Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Мерца понесло»: Пушков заявил, что будущий канцлер Германии производит странное впечатление

«Мерца понесло»: Пушков заявил, что будущий канцлер Германии производит странное впечатление

Пушков: Мерц производит все более странное впечатление на фоне политики США
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал выступление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца в бундестаге. В своём Telegram-канале сенатор заявил, что Мерц, рассуждая о «войне Путина против Европы», создаёт «странное впечатление» на фоне реальной политики США.
«Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков.
Пушков призвал депутатов бундестага пересмотреть хронику 1940-х годов, чтобы вспомнить преступления Третьего Рейха в СССР и последствия, которые война принесла самой Германии. По его мнению, в ФРГ «совсем забыли» исторические уроки, а аплодисменты Мерцу лишь подтверждают непонимание реальных угроз.

«И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о «войне Путина против Европы»? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — подчеркнул Пушков.
Ранее сообщалось, что Белый дом обвинил Байдена в убийстве восьми миллионов куриц и в яичном кризисе США.

Также 19 марта «Радио 1» передавало, что бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.

Читайте также:

Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4 миллиардов рублей

«Ничего страшнее в моей жизни не было»: Маргарита Симоньян назвала состояние Тиграна Кеосаяна самой великой трагедией
#сша
#россия
#владимир путин
#ссср
#фрг
#telegram
#пушков
Белый дом обвинил Байдена в убийстве восьми миллионов куриц и в яичном кризисе США
Левитт: администрация Байдена перед уходом убила почти восемь миллионов куриц
20 марта 2025, 02:04

Фото: iStock/teptong

Администрация экс-президента Джо Байдена перед сложением с себя полномочий уничтожила почти 8 миллионов кур, что спровоцировало дефицит яиц и рост цен в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в публикации в социальной сети Х.
По её словам, действия предыдущей администрации привели к «яичному кризису», который сейчас пытается решить Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства Брук Роллинз.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен. ичный кризис является кризисом Байдена», — написала Левитт.
Известно, что США столкнулись с высоким ростом цен на яйца. Основной причиной для этого стала эпидемия птичьего гриппа, однако пресс-секретарь Белого дома указывает, что действия Байдена и его администрации могли значительно ухудшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Белый дом отверг требование вернуть статую Свободы во Францию. Отказ был дан в ответ на слова депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксмана с настойчивым призывом к США вернуть его стране статую Свободы.

Читайте также:

Садоводам рассказали о подготовке рассады в марте

«Стрелка» у Большого театра: корейца поймали и будут судить за убийство из-за девушки в 2011 году

«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей
#яйца
#сша
#эпидемия
#дональд трамп
#администрация
#дефицит
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за блокады дипмиссии в Кишиневе
19 марта 2025, 21:29

Фото: istockphoto/Mordolff

Протест из-за блокады российской дипмиссии в Кишиневе выразил МИД РФ молдавскому послу Лилиану Дарию.
«…Заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишиневе», — гласит сообщение внешнеполитического ведомства РФ.
В российском МИД добавили, что Кишинев нарушил свои международные обязательства по Венской конвенции от 1961 года о дипломатических сношениях. Таким образом полиция не пустила российского посла на территорию дипмиссии, а сотрудники, которые были внутри, а также их семьи, не смогли выйти на улицу.

«Весьма показательно при этом, что официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании само посольство от властей не получало», — добавили в МИД.
В министерстве заключили, что оцепление вокруг посольства в итоге сняли.

Ранее стало известно о заявлении российского дипломата по Украине.

Читайте также:

The Daily Beast отметило сильное влияние RT

В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа

В России оценили перспективу возвращения в G8
#мир
#россия
#мид рф
#молдавия
#протесты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Daily Beast отметило сильное влияние RT
19 марта 2025, 21:15

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Американское издание The Daily Beast в статье о прекращении работы радиостанции «Голос Америки»* в США отметило сильное влияние RT.
«Щупальца Russia Today и его филиалов уже протянулись по всему миру, особенно в Латинской Америке», — так пишет The Daily Beast об RT в статье, посвященной радиостанции «Голос Америки»*.

Автор публикации также отметил, что влияние RT велико, а его представители действуют с «витиеватой изысканностью».

Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

Читайте также:

Экс-премьер Швеции Бильдт возмутился из-за баннеров RT в Индии

«Моди и Путин стоят бок о бок»: Индийские СМИ обсуждают баннеры RT

Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже


* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 05.12.2017.
#сми
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-премьер Швеции Бильдт возмутился из-за баннеров RT в Индии
19 марта 2025, 20:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.
На плакатах RT изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, смотрящие друг на друга. При этом подпись на баннере гласит: «Плечом к плечу».

«В Дели появились проплаченные Россией билборды, продвигающие сотрудничество России и Индии. Это в противовес стартующему сегодня (мероприятию — ред.) Диалогу Райсина?» — написал Бильдт в соцсети X.

Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

Читайте также:

«Моди и Путин стоят бок о бок»: Индийские СМИ обсуждают баннеры RT

Макрон не пожал руку премьеру Индии Моди на саммите в Париже

В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
#соцсети
#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#сми
#министр
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
Слуцкий: разговор Путина и Трампа стал шагом на пути нормализации отношений
19 марта 2025, 10:11

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал очередным шагом на пути нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Помимо кризисных вопросов, обозначено стремление преодолевать разногласия в двусторонних отношениях. Важно — дальнейшая разморозка экономических контактов и налаживание сотрудничества в этой сфере», — отметил Слуцкий в беседе с RT.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Общение длилось более двух часов.

Читайте также:

«Вкопаем в землю»: в ГД предупредили Киев о рисках нарушения условий перемирия

«Уже успех»: депутат оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Обмен пленными, 30-дневное перемирие с Украиной и «оздоровление» отношений РФ и США: главные заявления Путина и Трампа 18 марта
#сша
#владимир путин
#президент
#дональд трамп
#нарушения
#депутат
#лидер
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате