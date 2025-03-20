Великобритания хочет применять ядерное оружие без согласования с США

Фото: iStock/nevenmn
Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя британского военно-морского флота.
По его словам, силы ядерного сдерживания Соединенного Королевства «полностью независимы». Согласно информации издания, в Британии обеспокоены возможной уязвимостью государства из-за изменений в политике администрации американского президента.
По данным британских военных, ситуация с Соединенными Штатами может затруднить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».
Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия и выступил с призывом к другим странам
Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
По данным британских военных, ситуация с Соединенными Штатами может затруднить эффективное применение ядерного потенциала для сдерживания «российской агрессии в Европе».
Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Трамп захотел избавить мир от ядерного оружия и выступил с призывом к другим странам
Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО
В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине
Екатерина Коршунова