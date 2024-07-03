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DPA: НАТО не удалось договориться о многолетней финансовой помощи Киеву

03 июля 2024, 15:09
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Страны НАТО не смогли договориться о долгосрочной помощи Украине. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на свои источники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние обязательства оказывать финансовую помощь киевскому режиму.

«Отмечается, что представители Североатлантического альянса смогли договориться о предоставлении Украине помощи только в размере 40 миллиардов евро в течение 2025 года», — отметили в издании.



Ранее Столтенберг заявил, что в США при любом президенте поддержат Украину и НАТО.

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Недавно глава Министерства обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что именно страны Запада сыграли ключевую роль в возникновении и развитии украинского кризиса.

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#соглашение
Лукашенко: Россия и мы – это единые ценности
03 июля 2024, 15:58

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск имеют единые ценности и цели.
«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Всё-таки не зря были столько в одном государстве», — приводит RT слова Лукашенко.

До этого депутат парламента Сербии от партии «Двери» Иван Костич прокомментировал слова сербского лидера Александра Вучича о союзничестве Белграда с Вашингтоном.

«США и НАТО являются врагами Сербии, и так считают 85% сербских граждан. Вучич не русофил. Я считаю, что, если бы Сербией руководил человек, который гораздо лучше знает и ценит российско-сербские отношения, наше взаимное сотрудничество было бы на гораздо более высоком уровне. Но хорошо, что Сербия не ввела российские санкции во время правления Вучича», — отметил в беседе с «Царьградом» Костич.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике.

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Рябков исключил контакты с США после опасного сближения БПЛА с самолетами РФ
03 июля 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами не будет. Об этом информирует ТАСС.
Рябков подчеркнул, что Москва также не будет инициировать контакты с Вашингтоном по данному вопросу.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. ​За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских БПЛА.

Напомним, 1 июля текущего года замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

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#соглашение
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МИД РФ: Румынский посол объявлен персоной нон грата
03 июля 2024, 14:40

Фото: istockphoto / Aleksey Konovalov

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве Кристиана Истрате в ответ на аналогичные действия Бухареста.
3 июля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате. Ему была вручена нота Министерства о признании сотрудника посольства Румынии персоной нон грата.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Бухаресте», — отметили в Взгляд.ру.

Ранее Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России персоной non grata. Это решение было принято якобы из-за действий, которые, по мнению румынской стороны, противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Однако в российском посольстве опровергли все обвинения и заявили, что решение Бухареста направлено на ухудшение отношений между двумя странами.

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В МИД России прокомментировали соглашение Украины и Евросоюза
Настасьин: соглашение ЕС и Украины носит декларативный характер
03 июля 2024, 14:25

Фото: iStock/iDymax

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал соглашение Украины и Евросоюза о гарантиях безопасности, назвав его декларативным. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующее соглашение носит «декларативный характер и не содержит юридических обязательств». Настасьин подчеркнул, что это уже восемнадцатый по счету документ о гарантиях безопасности, подписанный Киевом.

Он также отметил, что на Украине предпочитают не обращать внимания на то, что соглашение требует от государства ликвидации коррупции и подробного отчета о расходовании денежных средств.

Напомним, о подписании Киевом соглашения о гарантиях безопасности с Европейским союзом стало 27 июня текущего года.

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#мид рф
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Зеленский заявил об усталости от премьера Украины
Окружение Зеленского заявило о возможной отставке Шмыгаля
03 июля 2024, 14:13

Фото: IStock/DmyTo

В окружении Владимира Зеленского заявили об усталости президента Украины от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
По словам источника, опирающегося на заявления приближенных к Владимиру Зеленскому политиков, президент Украины перестал слушать своего премьер-министра на совещаниях.
«Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — цитирует издание.

Отмечается, что должность Шмыгаля может занять нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о грядущих массовых кадровых перестановках в правительстве.

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Президенты России и Монголии проводят переговоры на саммите ШОС
03 июля 2024, 12:54

Фото: РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров

В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
На полях саммита ШОС в Астане проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер отметил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году уверенно растёт, несмотря на некоторое снижение объёмов в 2023-м.

«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — сказал Владимир Путин.

Отношения между Россией и Монголией, по словам президента Путина, на протяжении многих лет основываются на прочном фундаменте взаимодействия и дружбы. Президент поздравил своего коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на парламентских выборах, которые прошли в июне.

Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».

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Белоусова избрали председателем Совета министров обороны СНГ
03 июля 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Председателем Совета министров обороны СНГ избран глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.
Хренин поздравил Белоусова и передал ему слово для ведения заседания. Во вторник, 2 июля Белоусов прибыл в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров обороны СНГ.

Уточняется, что в ходе своего визита Белоусов поучаствует в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости республики.

Напомним, 14 мая текущего года Белоусов стал министром обороны России. Ранее он занимал должность первого вице-премьера.

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МИД КНР ответил финскому президенту на слова о зависимости России от Китая
Мао Нин: Россия и Китай — независимые и самостоятельные крупные державы
03 июля 2024, 11:52

Фото: istockphoto / Pridannikov

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на заявление президента Финляндии Александера Стубба о зависимости Москвы от Пекина, сообщили в ТАСС.
В интервью агентству Bloomberg финский президент Александр Субб заявил, что Россия настолько зависит от Китая, что председатель Си Цзиньпин может одним звонком урегулировать украинский кризис.

«Китай и Россия — две крупные независимые и самостоятельные державы. Мы всегда будем выступать за мир и диалог, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию», — заявила дипломат.

Так она ответила на вопрос журналиста, который попросил её прокомментировать слова Стубба.

2 июля власти Китая выразили протест из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о внешней политике Пекина. Они призвали альянс не наносить ущерб Азиатско-Тихоокеанскому региону. Накануне Столтенберг заявил, что альянсу нужно усилить партнёрство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, чтобы оказывать давление на Китай.

Ранее Стубб призвал Европейский союз перейти к экономике военного времени.

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Глава подмосковной полиции Пауков поздравил сотрудников с Днём Госавтоинспекции
03 июля 2024, 11:39

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

Результат работы сотрудников ГИБДД – спасённые жизни и снижение уровня аварийности.
Об этом заявил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Он поздравил личный состав и ветеранов с годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. Поздравление опубликовано в телеграм-канале подмосковной дорожной полиции.
«На протяжении десятилетий подразделения Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на дорогах и выполняют задачи по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Результат вашей деятельности – сотни тысяч спасённых жизней и существенное снижение уровня аварийности», – отметил Пауков.
Он добавил, что в последние годы работа госавтоинспекторов становится всё напряженнее и часто требует способности идти на риск.
«В связи с постоянным развитием транспортной системы и строительством новых магистралей, высоким ростом автомобилизации граждан и интенсивности дорожного движения работа госинспекторов становится всё напряженнее, требует особой подготовки, выдержки и мужества. К тому же профессия госавтоинспектора всегда была связана с риском и опасностью», – заявил начальник подмосковной полиции.
Он вспомнил коллег, погибших при выполнении служебного долга, а особые слова признательности адресовал ветеранам – хранителям добрых традиций, передающим бесценный опыт молодым сотрудникам.

Пауков поблагодарил личный состав за безупречную службу, добросовестный труд и отношение к выполнению служебного долга, пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений в служении Отечеству.

3 июля Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет.

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