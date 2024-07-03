Фото: сайт НАТО
Страны НАТО не смогли договориться о долгосрочной помощи Украине. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на свои источники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние обязательства оказывать финансовую помощь киевскому режиму.
Ранее Столтенберг заявил, что в США при любом президенте поддержат Украину и НАТО.
С 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Недавно глава Министерства обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что именно страны Запада сыграли ключевую роль в возникновении и развитии украинского кризиса.
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«Отмечается, что представители Североатлантического альянса смогли договориться о предоставлении Украине помощи только в размере 40 миллиардов евро в течение 2025 года», — отметили в издании.
Ранее Столтенберг заявил, что в США при любом президенте поддержат Украину и НАТО.
С 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Недавно глава Министерства обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что именно страны Запада сыграли ключевую роль в возникновении и развитии украинского кризиса.
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Мира Полтева