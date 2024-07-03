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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин прокомментировал соглашение Украины и Евросоюза о гарантиях безопасности, назвав его декларативным. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующее соглашение носит «декларативный характер и не содержит юридических обязательств». Настасьин подчеркнул, что это уже восемнадцатый по счету документ о гарантиях безопасности, подписанный Киевом.
Он также отметил, что на Украине предпочитают не обращать внимания на то, что соглашение требует от государства ликвидации коррупции и подробного отчета о расходовании денежных средств.
Напомним, о подписании Киевом соглашения о гарантиях безопасности с Европейским союзом стало 27 июня текущего года.
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Он также отметил, что на Украине предпочитают не обращать внимания на то, что соглашение требует от государства ликвидации коррупции и подробного отчета о расходовании денежных средств.
Напомним, о подписании Киевом соглашения о гарантиях безопасности с Европейским союзом стало 27 июня текущего года.
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Екатерина Коршунова