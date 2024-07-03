Зеленский заявил об усталости от премьера Украины

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В окружении Владимира Зеленского заявили об усталости президента Украины от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
По словам источника, опирающегося на заявления приближенных к Владимиру Зеленскому политиков, президент Украины перестал слушать своего премьер-министра на совещаниях.
Отмечается, что должность Шмыгаля может занять нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о грядущих массовых кадровых перестановках в правительстве.
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«Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться», — цитирует издание.
Отмечается, что должность Шмыгаля может занять нынешний министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о грядущих массовых кадровых перестановках в правительстве.
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Олег Дикий