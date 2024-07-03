Рябков исключил контакты с США после опасного сближения БПЛА с самолетами РФ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами не будет. Об этом информирует ТАСС.
Рябков подчеркнул, что Москва также не будет инициировать контакты с Вашингтоном по данному вопросу.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских БПЛА.
Напомним, 1 июля текущего года замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.
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Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских БПЛА.
Напомним, 1 июля текущего года замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.
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Екатерина Коршунова