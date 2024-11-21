«Никто не блефует»: Вучич объяснил позицию Путина по применению оружия для защиты

Выбирая рыбу, нужно обращать внимание на цельную чешую, однородную по цвету, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на рыбе не должны быть видны повреждения и участки без чешуи.