«Никто не блефует»: Вучич объяснил позицию Путина по применению оружия для защиты

Александр Вучич (фото: kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что только ненормальные могут думать, что российский лидер Владимир Путин блефует в вопросе защиты России. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Сербии отметил, что хорошо знает Путина, после чего призвал Евросоюз и США прислушаться к нему.
Вучич подчеркнул, что те люди, которые думают, что можно спокойно наносить удары по любым целям на территории России и такие шаги останутся без ответа, и Путин не применит все виды имеющегося в арсенале оружия, либо не знают российского лидера, либо просто «ненормальные».
Также сербский президент заявил, что мир в настоящее время находится на грани катастрофы.
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Вучич подчеркнул, что те люди, которые думают, что можно спокойно наносить удары по любым целям на территории России и такие шаги останутся без ответа, и Путин не применит все виды имеющегося в арсенале оружия, либо не знают российского лидера, либо просто «ненормальные».
Также сербский президент заявил, что мир в настоящее время находится на грани катастрофы.
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Анастасия Чинкова