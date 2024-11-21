Сербия просит Россию помочь с постройкой отвода от нефтепровода «Дружба»

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Сербия попросила Россию оказать помощь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба». Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.
Отмечается, что сербская компания «Транснафта» собирается построить трубопровод, который будет следовать через территорию Венгрии напрямую к «Дружбе». Для реализации данного проекта сербские власти обратились к России с просьбой оказать содействие. Москва, в свою очередь, подчеркнул Каланда, готова помочь.
Такой шаг, продолжает вице-президент «Татнефти», позволит Сербии стать независимой в поставках нефти и значительно увеличить объёмы сырья, поставляемого в страну для внутреннего потребления.
Длина предполагаемого отвода от «Дружбы» составит порядка 300 километров.
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Такой шаг, продолжает вице-президент «Татнефти», позволит Сербии стать независимой в поставках нефти и значительно увеличить объёмы сырья, поставляемого в страну для внутреннего потребления.
Длина предполагаемого отвода от «Дружбы» составит порядка 300 километров.
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Анастасия Чинкова