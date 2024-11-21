Фицо и Вучич договорились вместе приехать в Москву в мае 2025 года

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву в мае 2025 года. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с Вучичем.
Глава правительства Словакии сообщил, что вместе с сербским президентом они придерживаются общего мнения о необходимости выражать уважение в отношении государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.
Ранее, в начале октября, Фицо сообщил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Тогда он подчеркнул, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». После этого Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году.
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Анастасия Чинкова