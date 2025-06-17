Дрон атаковал российское торгпредство в Швеции

Фото: iStock/Racide

Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению. Пролетевший дрон сбросил пакет с краской на площадку перед центральным входом, сообщило посольство России в Стокгольме.



Отмечается, что в ночь на 17 июня торгпредство РФ подверглось нападению БПЛА.

В посольстве подчеркнули, что на территорию и помещения российского представительства распространяются привилегии и иммунитеты, которые предусмотрены Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. К ним также относится обязанность принимающего государства обеспечить неприкосновенность иностранных миссий.

В связи с этим, в дипмиссии подчеркнули, что власти Швеции в очередной раз не справились с соблюдением международно-правовых обязательств.

Анастасия Чинкова

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