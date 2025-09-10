Дрон врезался в дом польских пенсионеров, смотревших в этот момент репортаж о БПЛА

10 сентября 2025, 20:48

Польские пенсионеры смотрели репортаж о дронах в момент прилёта в их дом БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В Польше утром беспилотник врезался в жилой дом пожилой пары в момент, когда они смотрели репортаж о российских дронах по телевизору. Об этом сообщает агентство Reuters.