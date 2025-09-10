Дрон врезался в дом польских пенсионеров, смотревших в этот момент репортаж о БПЛА
В Польше утром беспилотник врезался в жилой дом пожилой пары в момент, когда они смотрели репортаж о российских дронах по телевизору. Об этом сообщает агентство Reuters.
Инцидент произошёл в доме пенсионера Томаша Весоловски, который рассказал, что вместе с женой следил за новостями, посвящёнными массированному полёту беспилотников, когда услышал странный звук. В этот момент с потолка в гостиной упала люстра.
В результате удара получила повреждения крыша дома и часть спальни, но сами пенсионеры, к счастью, не пострадали. Удар был настолько мощным, что в доме посыпалась штукатурка, а элементы крыши оказались разбросаны по двору.
Позже польские власти сообщили, что обломки 12 беспилотников обнаружены в разных регионах страны. Следствие выясняет их происхождение.
