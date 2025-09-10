Польша перебрасывает колонну военной техники к границе с Белоруссией
Польша перебрасывает колонны военной техники к восточной границе страны. Об этом сообщает белорусский государственный портал News.by, ссылаясь на видеокадры активного передвижения польских войск в сторону Белоруссии.
Судя по утренним видео, опубликованным рядом СМИ, по дорогам общего пользования движутся бронетехника и армейские грузовики Войска Польского. Колонны направляются в приграничные районы, однако официальных заявлений о цели переброски на данный момент нет.
Напомним, что ранее в этот день польские войска заявили о нарушении воздушного пространства страны. Варшава обвинила Москву в пролёте дронов над территорией Польши.
Власти Белоруссии пока не комментировали стягивание военной техники к границе, однако Минск внимательно следит за действиями Варшавы. На фоне растущей напряжённости на восточном фланге НАТО подобные перемещения вооружения вызывают тревогу у соседей.
В Варшаве, в свою очередь, не раз подчеркивали обеспокоенность действиями России и её союзника – Белоруссии – в приграничных регионах. Власти страны ранее усиливали охрану границы, ссылаясь на якобы угрозы безопасности.
