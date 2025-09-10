Польша перебрасывает колонну военной техники к границе с Белоруссией

10 сентября 2025, 14:17

Фото: iStock/-zlaki-

Польша перебрасывает колонны военной техники к восточной границе страны. Об этом сообщает белорусский государственный портал News.by, ссылаясь на видеокадры активного передвижения польских войск в сторону Белоруссии.