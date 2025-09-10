Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых дронов
Польская сторона не представила никаких подтверждений российского происхождения беспилотников, якобы сбитых на территории страны. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, передаёт РИА Новости.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны и заявил, что польские военные уничтожили несколько БПЛА. Позднее появились сведения об их якобы российском происхождении. Аналогичную версию выдвинул Владимир Зеленский.
Однако, по словам Ордаша, официальных доказательств того, что беспилотники были запущены Россией, Варшава так и не предоставила.
Напомним, что в конце 2022 года в Польше произошёл инцидент с падением боеприпасов на территорию страны вблизи границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Тогда также звучали обвинения в адрес России, но в итоге выяснилось, что речь шла о ракете украинской ПВО.
