Польша не смогла доказать якобы российское происхождение сбитых дронов

10 сентября 2025, 13:34

Фото: iStock/ffikretow

Польская сторона не представила никаких подтверждений российского происхождения беспилотников, якобы сбитых на территории страны. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, передаёт РИА Новости.