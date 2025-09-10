Достижения.рф

Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше фразой «началось»

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп коротко, но многозначительно прокомментировал инцидент с падением беспилотников на территории Польши. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.



Его реакция прозвучала как одно слово: «Началось».

Заявление Трампа вызвало широкий резонанс, поскольку оно прозвучало на фоне роста напряжённости на востоке Европы и после массированного удара российской армии по объектам украинского ВПК в ночь на 10 сентября.

Также в этот день польские власти сообщили о падении беспилотных летательных аппаратов на своей территории и обвинили в произошедшем Россию. В ответ на это временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что сбитые дроны летели со стороны Украины, и Москва не имеет к ним отношения.

Анастасия Чинкова

