Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше фразой «началось»
Президент США Дональд Трамп коротко, но многозначительно прокомментировал инцидент с падением беспилотников на территории Польши. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Его реакция прозвучала как одно слово: «Началось».
Заявление Трампа вызвало широкий резонанс, поскольку оно прозвучало на фоне роста напряжённости на востоке Европы и после массированного удара российской армии по объектам украинского ВПК в ночь на 10 сентября.
Также в этот день польские власти сообщили о падении беспилотных летательных аппаратов на своей территории и обвинили в произошедшем Россию. В ответ на это временный поверенный РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что сбитые дроны летели со стороны Украины, и Москва не имеет к ним отношения.
Читайте также: