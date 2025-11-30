Дроны ударили по суднам Kairos и Virat: Москва и Анкара выясняют, кто стоит за нападением

30 ноября 2025, 19:20

Россия вступила в контакты с Турцией после атак на танкеры в Чёрном море

Фото: Istock / ozgurdonmaz

Россия поддерживает связь с властями Турции после инцидентов с атакой беспилотников на танкеры в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.