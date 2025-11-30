Дроны ударили по суднам Kairos и Virat: Москва и Анкара выясняют, кто стоит за нападением
Россия поддерживает связь с властями Турции после инцидентов с атакой беспилотников на танкеры в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломатические источники уточнили, что стороны обмениваются информацией и совместно разбираются в обстоятельства произошедшего, чтобы установить организаторов и участников нападений и определить дальнейшие меры реагирования.
Также отмечается, что российские загранпредставительства в Турции оказывают необходимую поддержку по линии расследования.
Напомним, 28 ноября два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat, следовавшие в Россию порожняком, подали сигнал бедствия у берегов Турции. Позже судно Virat подверглось повторной атаке дронов утром того же дня.
