Зеленский призвал давить на Россию вместо Украины «ради мира»

30 ноября 2025, 13:58

Зеленский обсудил с главой Финляндии координацию давления на Россию

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили различные аспекты позиции России и оценили текущие дипломатические перспективы. Об этом сообщают украинские СМИ.





В ходе беседы лидер киевского режима проинформировал коллегу о том, к чему украинская делегация готовится на предстоящих переговорах в США. Он сообщил о сигналах, которые Украина получает от американской стороны.

«На неделе будет много работы и с партнёрами в Европе, и важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину, может реально сработать ради мира», — сообщил Зеленский.

