Стартовали переговоры Украины и США
Глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации начали встречу. Об этом сообщают СМИ Украины.
Умеров заявил, что стороны обсуждают конкретные шаги, которые должны привести к достойному миру. Политик добавил, что украинская делегация действует согласно чётким директивам и защищает национальные интересы. По его словам, стороны ведут предметный диалог и планируют развивать те договорённости, которые они достигли ранее в Женеве.
Ранее стало известно, что Европа может устранить Трампа ради возвращения США на антироссийский курс. Сообщается, что многие в ЕС рассчитывают на более решительную поддержку США в вопросах, связанных с Россией. Однако, по оценкам экспертов, администрация Трампа демонстрирует осторожную позицию и не склонна к эскалации.
