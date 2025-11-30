США экстренно отправили истребитель для защиты резиденции Трампа во Флориде

30 ноября 2025, 05:39

Пентагон отправил истребитель F-16 на защиту резиденции Трампа во Флориде

Фото: istockphoto / VanderWolf-Images

Воздушное пространство над резиденцией президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида) нарушил гражданский самолёт, из-за чего американские военные подняли в небо истребитель F-16. Об этом проинформировало Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.





Инцидент произошёл 29 ноября около 16:20 по местному времени (00:20 мск). Согласно официальному заявлению, истребитель успешно перехватил нарушителя и сопроводил гражданский самолет из запретной зоны.



Представители командования отметили, что это не первый подобный случай на текущей неделе. Ранее уже фиксировались аналогичные нарушения воздушного пространства.



Напомним, Трамп находится во Флориде с 25 ноября. Президент собирается вернутся в Вашингтон до начала следующего месяца.

