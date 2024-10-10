Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского

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Президент США Джо Байден, отменив поездку в ФРГ, перекладывает таким образом ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и Киев. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас содержится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой. Настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации «плана победы» Зеленского», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что отмена поездки Байдена на саммит в ФРГ доказывает, что «план победы» Зеленского не вызвал восторга в США и отбил желание видеть Зеленского.
Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.
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