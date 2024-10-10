Байден в ярости заявил, что Обама «прое**лся» с Украиной в 2014 г.

Президент США Джо Байден в частной беседе в конце 2023 года заявил, что политика администрации Барака Обамы в отношении Украины в 2014 году была ошибочной.
Об этом сообщает AP со ссылкой на новую книгу редактора The Washington Post Боба Вудворда. По словам Байдена, он был крайне недоволен действиями США в 2014 году, когда Россия присоединила Крым и началась война на Донбассе.
Президент также выразил сожаление, что США «не должны были позволять Путину просто войти туда» и подчеркнул, что в 2014 году Соединенные Штаты «ничего не сделали» для предотвращения действий России.
Ранее бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера. В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене.
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«Они прое**лись в 2014 году. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез», — сказал Байден в разговоре с близким другом.
Президент также выразил сожаление, что США «не должны были позволять Путину просто войти туда» и подчеркнул, что в 2014 году Соединенные Штаты «ничего не сделали» для предотвращения действий России.
Ранее бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера. В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене.
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Елена Перлова