Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские чиновники категорически отвергли любые мирные инициативы, отличающиеся от предложенного Киевом плана, сообщает испанское издание El Mundo.
По информации источников, основная цель Зеленского заключается в том, чтобы заставить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Однако многие западные союзники начинают высказывать скептицизм по поводу неизменных требований Киева, что создает дополнительные сложности в процессе мирных переговоров.
Западные лидеры, по словам экспертов, постепенно пытаются убедить украинскую сторону рассмотреть альтернативные подходы к мирному урегулированию, но на данный момент эти попытки не увенчались успехом. Ожидается, что продолжающиеся боевые действия и отсутствие компромиссов лишь усилят напряженность в регионе и могут привести к новым вызовам для международного сообщества.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
Читайте также:
Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
Западные лидеры, по словам экспертов, постепенно пытаются убедить украинскую сторону рассмотреть альтернативные подходы к мирному урегулированию, но на данный момент эти попытки не увенчались успехом. Ожидается, что продолжающиеся боевые действия и отсутствие компромиссов лишь усилят напряженность в регионе и могут привести к новым вызовам для международного сообщества.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
Читайте также:
Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ
В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы
Зеленский вместо Байдена отчитается перед Шольцем
Елена Перлова