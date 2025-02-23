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Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

Президент Польши Дуда обсудил с Трампом создание военной базы США «Форт Трамп»
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы «Форт Трамп». Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала Republika.
По словам Дуды, они говорили о безопасности, и Соединенные Штаты готовы усилить свое военное присутствие в Польше.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп"», — пояснил польский лидер.

Глава американского государства назвал Польшу одним из самых надежных союзников США, заключил Дуда.

Примечательно, что данный вопрос Дуда обсуждал с Трампом еще во время первого президентского срока республиканского политика.

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Президент США раскрыл аферу с «200-летними» получателями соцвыплат
Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям в возрасте более 200 лет
23 февраля 2025, 02:09

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне о масштабных махинациях в системе социального обеспечения. По его словам, миллионы долларов налогоплательщиков незаконно выплачиваются людям, возраст которых в государственных реестрах превышает 200 лет.
Трамп назвал это «тотальным мошенничеством», укоренившимся до его прихода к власти.

Глава Белого дома привёл шокирующие данные: 3,5 млн человек числятся в возрасте 140–149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет, а 1039 «долгожителей» якобы преодолели отметку в 220 лет. Отдельный рекорд, по словам президента, принадлежит лицу, зарегистрированному как 360-летний — старше самого США.

«У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — отметил президент.
Трамп пообещал, что его администрация уже выявляет «фейковых пенсионеров» и прекратит растрату бюджетных средств.

«Эта схема существовала годами, но мы с ней покончим», — объявил он.

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Папа Римский находится в критическом состоянии, он перенёс распираторный приступ
22 февраля 2025, 21:57

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии, он перенёс респираторный приступ. Об этом сообщила служба печати Ватикана.
Отмечается, что в субботу утром Папе Римскому понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом, в результате которого пришлось прибегнуть к кислородной терапии с высоким протоком. Также ему потребовалось переливание крови в связи со снижением уровня тромбоцитов.

Ранее кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский в скором времени может отречься от престола в связи с ухудшением состояния здоровья.

Также сообщалось, что 19 февраля у Папы Римского развилась двусторонняя пневмония.

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Захарова спела Bella ciao, получив петицию с извинениями народа Италии за своего президента
Захарова спела песню Bella ciao после получения петиции с извинениями итальянцев
22 февраля 2025, 20:11

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова неожиданно проявила вокальные способности. Она исполнила итальянскую народную песню Bella ciao, после того, как получила петицию с извинениями от народа Италии за своего президента Серджо Маттареллу.
Дело в том, что итальянский политик недавно сравнил Россию с Третьим рейхом. В онлайн-петиции, которую к моменту вручения уже подписали 25 тысяч человек, говорится, что жители государства на Апеннинском полуострове «не разделяет заявление президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу».

Известную композицию спикер российского МИД спела вместе с журналистом и общественником Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию, а ранее инициировал сбор подписей. По его словам, только за первые два дня документ подписали более 10 тысяч человек.

«Эту песню у нас все знают и поют обычно на русском, а припев - на итальянском. Это песня итальянских партизан», — сказала российский дипломат.

Она также добавила, что очень хотелось бы, чтобы итальянцы знали, что в России хорошо известна история их страны со всеми её взлётами и падениями. Россияне прекрасно знают, что в Италии был не только фашистский режим Муссолини, но и очень сильное движение Сопротивления.

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Bloomberg: США заблокируют антироссийскую резолюцию Украины в ООН
22 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Соединённые Штаты пытаются добиться блокировки резолюции ООН, в которой Россия осуждается за проведение военной операции на территории Украины. Вместо этого американская делегация призывает союзников проголосовать за свой аналогичный документ, но с несколько иным содержанием.
Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg. Что касается резолюции, предложенной Вашингтоном, то в ней выражается скорбь по поводу многочисленных жертв вооружённого конфликта, причём как среди военных, так и среди гражданского населения. Причём интересно, что текст всех трёх абзацев американского документа значительно смягчён относительно выражений и самих фактов, используемых в подобных случаях прежде.

Украинская версия резолюции коренным образом отличается от американской. В ней содержится призыв «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». Кроме того, там нет пункта о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Проект резолюции от США называется «Путь к миру». В документе американцы впервые за всё время не упоминают Россию как единственную виновницу начала конфликта на Украине. Голосование по резолюции и поправкам к ней запланировано на следующую неделю и будет приурочено к третьей годовщине начала боевых действий.

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#сша
#призыв
#проект
#голосование
#оон
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«Не могу путешествовать»: Депутат и чемпионка Олимпиады Роднина поделилась трудностями из-за санкций
Олимпийская чемпионка Роднина: Из-за санкций больше не могу путешествовать
22 февраля 2025, 17:51

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Государственной думы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о том, как на неё лично повлияли антироссийские санкции. Она пожаловалась, что теперь не может путешествовать по миру.
В разговоре с изданием Sport24 спортсменка, тренер и парламентарий напомнила, что она находится не только под американскими, но и под европейскими и украинскими санкциями. Именно по этому сейчас она не может свободно ездить по миру, как привыкла.

«Из-за этих санкций я не могу путешествовать, есть куча ограничений», — заявила депутат.

Ранее Роднину неоднократно критиковали за её 12-летнюю жизнь в Америке, за то, что её дочь Алёна Миньковская и сейчас там живёт и является стопроцентной американкой, как и её отец, бывший муж фигуристки Леонид Миньковский. Будучи журналисткой, политологом и бакалавром искусств, девушка даже была продюсером первой инаугурации президента США Барака Обамы.

Ирина Константиновна спокойно относится к критике. Она говорит, что уехала в Штаты работать в 1990 году, а когда ей пообещали нормальные условия работы на Родине, сразу же вернулась. Спортсменка и тренер не жалуется, но всем известно, что в начале «лихих 90-х» в эпоху первичного и оголтелого накопления капитала прославленная чемпионка просто оказалась всеми забыта и никому не нужна.

В России есть замечательная в своём роде черта: вознести до невиданных высот своего кумира, а потом с упоением скинуть его и втаптывать в грязь. У нас в стране хватает высокопоставленных персон, любящих рассуждать о патриотизме, но будущее своих отпрысков связывающих с «загнивающим» Западом. Роднина — совсем не такой случай.

Алёну увезли в Штаты в четырёхлетнем возрасте, когда она, понятное дело, не могла ничего выбирать. На воспитании девочки «по-американски» настоял её отец, с которым Роднина, кстати, развелась через два года после переезда. А приезжать в Россию Миньковская по решению отца, закреплённому в суде, не могла до 18-летнего возраста. К тому времени она уже училась в университете. Старший сын Родниной от брака с бывшим партнёром Александр Зайцев-младший вернулся на Родину при первой возможности. Сейчас ему 45 лет, он счастливо женат и не любит вспоминать жизнь в чужой стране.

Что касается патриотизма самой Ирины Родниной... Свою третью олимпийскую золотую медаль она завоевала «на территории противника» в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году, когда весь огромный ледовый дворец гудел и улюлюкал, желая ей и Зайцеву падения, поражения и унижения. А её слёзы на высшей ступени пьедестала почёта на фоне красного флага и под гимн СССР стали настоящей визитной карточкой всей советской эпохи.

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