Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

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Президент Польши Анджей Дуда обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы «Форт Трамп». Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала Republika.
По словам Дуды, они говорили о безопасности, и Соединенные Штаты готовы усилить свое военное присутствие в Польше.
Глава американского государства назвал Польшу одним из самых надежных союзников США, заключил Дуда.
Примечательно, что данный вопрос Дуда обсуждал с Трампом еще во время первого президентского срока республиканского политика.
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«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп"», — пояснил польский лидер.
Глава американского государства назвал Польшу одним из самых надежных союзников США, заключил Дуда.
Примечательно, что данный вопрос Дуда обсуждал с Трампом еще во время первого президентского срока республиканского политика.
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Екатерина Коршунова