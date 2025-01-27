МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии

Фото: iStock/macky_ch
МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии, прошедших в воскресенье. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что действующий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов. В заявлении польского внешнеполитического ведомства сообщается, что выборы состоялись в условиях нарушения демократических процедур, отсутствия независимых кандидатов и репрессий против политических оппонентов.
Польша призывает белорусские власти к проведению свободных и демократических выборов, подчеркивая необходимость освобождения политических заключенных и защиты гражданских прав.
В воскресенье Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на выборах президента страны не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка, обстановка находится под контролем. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко также отметил, что в день голосования не поступило никаких жалоб от граждан и не было замечено злостных правонарушений.
Читайте также:
В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей
В Белоруссии прошли выборы президента
В Белоруссии стали известны итоги явки на досрочное голосование на выборах президента
Польша призывает белорусские власти к проведению свободных и демократических выборов, подчеркивая необходимость освобождения политических заключенных и защиты гражданских прав.
В воскресенье Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на выборах президента страны не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка, обстановка находится под контролем. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко также отметил, что в день голосования не поступило никаких жалоб от граждан и не было замечено злостных правонарушений.
Читайте также:
В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей
В Белоруссии прошли выборы президента
В Белоруссии стали известны итоги явки на досрочное голосование на выборах президента
Дарья Осипова