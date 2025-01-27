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МИД Польши выразил разочарование результатами выборов президента Белоруссии

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

МИД Польши выразил разочарование результатами президентских выборов в Белоруссии, прошедших в воскресенье. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что действующий президент Александр Лукашенко получил 87,6% голосов. В заявлении польского внешнеполитического ведомства сообщается, что выборы состоялись в условиях нарушения демократических процедур, отсутствия независимых кандидатов и репрессий против политических оппонентов.

Польша призывает белорусские власти к проведению свободных и демократических выборов, подчеркивая необходимость освобождения политических заключенных и защиты гражданских прав.



В воскресенье Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на выборах президента страны не было зафиксировано серьезных нарушений правопорядка, обстановка находится под контролем. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко также отметил, что в день голосования не поступило никаких жалоб от граждан и не было замечено злостных правонарушений.

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Политик ФРГ Отте: отказ Польши пригласить РФ на годовщину освобождения Аушвица — позор
27 января 2025, 05:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте назвал отказ Польши от приглашения России на мероприятия в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау позором.
В своем заявлении в социальной сети X он подчеркнул, что именно Красная армия освободила лагерь, а Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны.

«И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — поделился Отте.
Мероприятия по случаю годовщины освобождения Аушвица пройдут в Освенциме в понедельник. На них ожидают делегации из десятков стран, однако представителей Москвы организаторы не пригласили.

Красная армия освободила концлагерь 27 января 1945 года. За годы его существования там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона были евреями. Сегодня Аушвиц-Биркенау является одним из главных символов Холокоста.

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#армия
#лагеря
#мероприятия
#польша
#фрг
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В Белоруссии на выборах за Лукашенко проголосовали более 86% избирателей
БелТА: на выборах за Лукашенко предварительно проголосовали более 86,82% избирателей
27 января 2025, 03:34

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал уже 86,82 процента голосов на выборах главы государства. Об этом пишет Telegram-канал «БелТА».
Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, республика сделала свой выбор, определив лидера на ближайший срок.

Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7 процента. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что выборы прошли без инцидентов, и добавил, что ведомство не ожидает каких-либо проблем в последующем.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ЕС высказались о выборах в Белоруссии. Они не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.

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#выборы
#мвд
#цик
#итоги
#telegram
#александр лукашенко
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ВМС Латвии обнаружили на месте повреждения кабеля следовавший в Россию сухогруз
ВМС Латвии: на месте повреждения кабеля был сухогруз с флагом Мальты, он плыл в РФ
27 января 2025, 01:28

Фото: iStock/ahmet ihsan ariturk

Военно-морские силы Латвии зафиксировали в районе повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз под мальтийским флагом, который направлялся в Россию. Слова адмирала Марис Поленцс с новой информацией передает LSM.
При этом никакой подозрительной активности со стороны судна под флагом Мальты обнаружено не было.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — пояснил адмирал.
Поленцс также отметил, что ВМС продолжают проверять другие суда, находившиеся поблизости во время инцидента.

Повреждение кабеля Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) произошло утром 26 января из-за внешнего воздействия. Несмотря на аварию, вещание не прерывалось — центр оперативно перешел на использование альтернативных маршрутов передачи данных.

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#россия
#флаг
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В Белоруссии прошли выборы президента
26 января 2025, 21:42

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Президентские выборы прошли в Белоруссии, голосование завершено, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Избирательные участки работали на протяжении 12 часов с 8:00 утра до 20:00 вечера.
Всего в республике было организовано 5325 участков, 207 из которых в местах временного нахождения, домах отдыха, санаториях и больницах.

За границей избирательные участки не открывались, однако для белорусов, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на учете в консульстве, определили участки в областных центрах и в Минске.

Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что выборы в Беларуси не являются свободными и демократичными.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#новости
#голосование
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В ЕС высказались о выборах в Белоруссии
Глава ЕС Каллас посчитала недемократичными выборы в Белоруссии
26 января 2025, 20:51

Фото: istockphoto/mirsad sarajlic

Выборы в Беларуси не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.
«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — сказано в письменном заявлении Каллас.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признает ли Запад демократичность выборов в республике.

Выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 26 января. Избирательные участки закрылись в 20:00.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#ес
#новости
#голосование
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Гальперин: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве
26 января 2025, 15:40

Фото: istockphoto/butenkow

Израиль представят на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла еврейского государства в РФ Симону Гальперин. Она подчеркнула, что израильская сторона сохранит память о великом подвиге, который совершил русский народ в годы Великой Отечественной войны.
«Безусловно. Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году», — ответила дипломат на соответствующий вопрос.
Гальперин назвала 2025 год особым, ведь со дня великой Победы будет 80 лет.

«Мы будем проводить значительное мероприятие в честь 27 января, Международного дня памяти жертв Холокоста. Мы будем проводить мероприятие совместно с посольством Германии в Москве, очень особое мероприятие», — добавила Гальперин.
Перед этим председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем освобождения региона от фашистов. Чиновник отметил, что 22 января — особая историческая дата для Московской области.

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#мир
#россия
#израиль
#день победы
#парад победы
#новости
#посол
#великая отечественная война
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В Германии хотят радикально решить проблему с иностранцами
Bild: ХДС/ХСС хочет объявить в Германии режим ЧС из-за ситуации с мигрантами
26 января 2025, 15:20

Фото: istockphoto/photosvit

Чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегалов хотят предложить ввести в Германии депутаты фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), являющейся оппозиционной. Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на соответствующую документацию.
«Мерц (кандидат в канцлеры Германии от ХДС – Прим. ред.) хочет объявить чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища! Это позволит обойти европейское законодательство на границах Германии», — сказано в материале.
Как уточнили авторы, меры хотят ввести на фоне участившихся случаев насилия со стороны иностранцев. В частности, упоминается нападение афганца на людей в Ашаффенбурге.

«Мигрантам следует последовательно отказывать во въезде на границах с Германией, а тех, кто по закону обязан покинуть страну, следует содержать под стражей до депортации», — резюмируется в публикации.

Перед этим стало известно, какой закон, связанный с мигрантами, вступил в силу в России.

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#мир
#германия
#фрг
#мигранты
#новости
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Французский политик высказался против антироссийских санкций
Политик Филиппо призвал снять санкции против РФ
26 января 2025, 14:55

Фото: iStock/Mihrzn

Необходимо снять санкции с России. Об этом написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!» — отметил политик.

Таким образом Филиппо отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции.

По мнению лидера французской партии, из-за этого Европейский союз находится «на грани нервного срыва».

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#санкции
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#евросоюз
#венгрия
#франция
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«Мне фиолетово»: Лукашенко высказался о выборах в Белоруссии
Лукашенко: Белоруссия не пострадает в случае непризнания Западом выборов
26 января 2025, 13:28

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Беларусь никак не пострадает, если Запад не признает президентские выборы в республике. Об этом журналистам сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«У нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы <...>. Это дело вкуса. Поверьте, это абсолютно, как вы говорите, мне фиолетово», — прокомментировал Лукашенко.
Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 26 января. Досрочно граждане республики могли проголосовать в период с 21 по 25 января. Избирательные участки закроются в 20:00.

Перед этим стало известно, что явка на досрочные выборы в Белоруссии составила 41,81%. Наибольшую активность отметили в Минской и Могилевской областях.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#александр лукашенко
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