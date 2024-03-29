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Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр

29 марта 2024, 15:51
Фото: istockphoto / Dzmitry Ryshchuk

Фото: istockphoto / Dzmitry Ryshchuk

Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности летних Олимпийских игр. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Уточняется, что накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о помощи в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2024, а именно в предоставлении солдат из дружественных стран. По словам министра, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.

Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.


Напомним, что Франция собирается создать альянс государств, готовых потенциально направить западную армию на в зону боевых действий на Украину, передает американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.

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#франция
#страны
#париж
#олимпиада 2024
#безопасность
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Экс-секретаря СНБО Данилова назначили послом Украины в Молдавии
29 марта 2024, 15:42

Фото: iStock/HStocks

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о назначении экс-секретаря СНБО Алексея Данилова послом в Молдавии. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Данилов едет послом в Молдову», — написал Гончаренко.
Во вторник 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Новым секретарем СНБО был назначен Александр Литвиненко.

В пятницу 29 марта стало известно об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии. Он занимал ее с 2019 года.

Заменит Шевченко экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее сообщалось о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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#украина
#кадры
#владимир зеленский
#посол
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Глава МИД Украины Кулеба пытался настроить Индию против России
29 марта 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Во время своего визита в Нью-Дели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытался настроить Индию против России. Для этого он использовал для манипуляций отношения РФ и КНР.
Как сообщает издание The Financial Times, Кулеба высказал мнение, что индийские власти должны быть обеспокоены расширяющимися и крепнущими связями Москвы и Пекина, так как эти отношения могут представлять собой угрозу в области национальной безопасности Индии.

Глава украинского МИД также предположил, что Индии может быть интересно участие в послевоенном восстановлении Украины. Он указал на потенциал своей страны в качестве крупнейшей мировой строительной площадки и выразил убеждение, что индийские компании смогут с выгодой для себя участвовать в восстановлении инфраструктуры.

В публикации издания отмечается, что Украина всеми силами пыталась завоевать симпатии Индии, равно как и других государств так называемого Глобального Юга.

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#мид
#украина
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#индия
#россия
#китай
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Экс-сотрудник СБУ заявил, что атаковавшие «Крокус» использовали модель украинских ДРГ
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Террористы в «Крокусе» действовали, как ДРГ ВСУ
29 марта 2024, 15:28

Фото: istockphoto/waewkid

Действия террористов во время нападения на «Крокус Сити Холл» очень напоминают тактику украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
На пресс-конференции, посвящённой теракту, он сказал, что видит в событиях в «Крокусе» отчётливый «украинский след». По мнению Прозорова, то, как вели себя террористы, совсем не напоминает действия исламистских радикалов, для которых высшей целью и доблестью является погибнуть в борьбе с неверными, чтобы прямиком отправиться к Аллаху.

Бывший сотрудник СБУ указал, что атака на «Крокус Сити Холл» больше напоминает диверсионную операцию «Налёт», разработанную и проведённую под руководством спецназа. А то, куда уходили террористы после атаки, снимает последние вопросы о причастности Украины, заключил Прозоров.

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#террористы
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#сбу
#теракт
#украина
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Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдавии
29 марта 2024, 15:20

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Шевченко занимал эту должность с 2019 года. Указ о назначении нового посла в Молдавии пока не опубликован.

Во вторник, 26 марта Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Свой пост Данилов также занимал с 2019 года. Аналитики считают, что президент Украины уволил Данилова из-за его необдуманных и резких заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле».

Новым секретарем СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки (СВР).

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#владимир зеленский
#украина
#кадры
#увольнение
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Захарова: Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине
29 марта 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Захарова сообщила, что Россия остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. При этом, представитель МИД высказала полное отрицание участия делегации от РФ на конференции в Швейцарии, где будет обсуждаться «формулы мира» между Украиной и Россией.

Ранее Китай озвучил свою позицию отказа от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Такого же мнения придерживаются представители Индии. Власти страны выразили сомнения, что глобальный саммит, посвященный обсуждению мирного урегулирования российско-украинского конфликта может быть эффективен без участия в нем российской стороны.

Захарова выдвинула условия для участия России в конференции — прекращение поставок Украине оружия, четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные интересы России.

Представитель МИД РФ также сообщила, что в 2024 году в Стратегию внешней политики Швейцарии было включено положение о том, что система европейской безопасности должна строиться не вместе с Россией, а «от России». Такие действия страны несовместимы с посредническими функциями для организации на своей территории конференции о мире.

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#мария захарова
#мид рф
#россия
#украина
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Shūkan Gendai: Украина рискует исчезнуть в случае продолжения борьбы с Россией
29 марта 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украина может прекратить существование как отдельное независимое государство. Это может произойти в случае продолжения противостояния с Россией, которое истощает страну.
Об этом пишут обозреватели японского издания Shūkan Gendai. В публикации указано, что Киев в состоянии поддерживать государственные функции только при наличии масштабной поддержки со стороны западных союзников. Если же военный конфликт будет продолжаться в том виде, в котором он идёт сейчас, то Украина не только не сможет перейти к активным наступательным действиям, но и возникнет риск самого её существования как государства.

Далее в материале высказывается предположение, что на Украине может начаться хаос, так как люди сомневаются в необходимости продолжать конфликт, в котором, как всем уже понятно, невозможно победить. Авторы статьи полагают, что для Запада настало время уделить внимание прекращению военных действий и обустройству самой Украины, а не её поддержке в борьбе с Россией.

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#конфликт
#украина
#люди
#киев
#государство
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Администрация Байдена провоцирует нелегальную миграцию в США
29 марта 2024, 14:50

Фото: iStock/Luka Banda

Стало известно о том, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в страну.
Как передаёт источник RT, целью таких мер является наращивание электората перед предстоящими выборами президента страны.

Так, нелегальные мигранты могут получить предоплаченные дебетовые карты и наличку.

До этого стало известно, что США потратили $113 млрд на помощь Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Fox News, Белый дом лишь с осени прошлого года потратил $13 млрд.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прошло предвыборное мероприятие с участием Джозефа Байдена, Барака Обамы и Билла Клинтона. Протестующие пацифисты прервали выступления американского президента и двух его предшественников-демократов.

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#сша
#мигранты
#политика
#президент
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Москалькова охарактеризовала государственную политику стран Запада
Москалькова: Русофобия стала частью государственной политики стран Запада
29 марта 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Red Diamond

Русофобия давно уже стала частью государственной политики США и некоторых других западных стран. Их русофобский настрой особенно ярко проявился на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле».
Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе своего выступления на Международной научно-практической конференции «Геноцид: вызовы современности», проходящей в МГУ имени Ломоносова, она отметила, что русофобия как явление представляет опасность не только для нашей страны, но и для построения общемирового цивилизационного пространства.

Особенно ярко русофобский настрой на Западе проявил себя после чудовищного массового убийства людей в «Крокус Сити Холле», продолжила Москалькова. Например, латвийские власти запретили возлагать цветы к российскому посольству в Риге. По мнению омбудсмена, это говорит о полном падении морали и нравственности.

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#теракт
#латвия
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ВЦИОМ выяснил, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
ВЦИОМ: 84 % россиян положительно оценили работу Путина
29 марта 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Согласно данным ВЦИОМ, вновь избранному президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% россиян.
Не одобряют деятельность президента 13,8 % опрошенных. 78,9% россиян полностью поддерживают главу государства.

Напомним, по результатам выборов президента РФ, Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Выборы в России впервые проходили три дня.

После оглашения результатов голосования, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и выразил слова благодарности за оказанное доверие. Он также указал на то, что озвученные кандидатами в президенты меры по развитию страны, будут учтены.

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#выборы
#владимир путин
#президент
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