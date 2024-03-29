Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности Олимпийских игр

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Польша направит во Францию своих солдат для обеспечения безопасности летних Олимпийских игр. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Уточняется, что накануне Минобороны Франции упоминало Польшу, когда говорило о помощи в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2024, а именно в предоставлении солдат из дружественных стран. По словам министра, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.
Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.
Напомним, что Франция собирается создать альянс государств, готовых потенциально направить западную армию на в зону боевых действий на Украину, передает американское издание Politico. Пока к нему присоединились только три страны Балтии.
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Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.
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Дана Игумнова