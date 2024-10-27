Дуда: система укреплений «Восточный щит» в Польше станет «Железным занавесом»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строящаяся на границе с Белоруссией и Россией система оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса». Об этом сообщает «Интерфакс». По его словам, часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.
«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «Железного занавеса», — отметил он.Однако Дуда сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.
Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.
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