Президент Польши представнет перед судом

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ноябрьские выборы президента США станут последними, если на них победит действующий вице-президент Камала Харрис. Об этом он написал в своих соцсетях. По его мнению, Трамп — не угроза демократии, а единственный, кто может ее спасти.