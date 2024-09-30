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Президент Польши представнет перед судом

30 сентября 2024, 01:26
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания срока своих полномочий на посту главы государства. Как сообщает РИА Новости, дело было передано в Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения.
Организация подала иск, обвинив Дуду в «оскорблении граждан страны» в своем выступлении в прошлом году. При этом он негативно оценил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница», в котором рассказывается о событиях на польско-белорусской границе и в негативном свете изображаются польские пограничники и другие силы безопасности. Тогда Дуда выразил удивление тем, что польские пограничники использовали выражение «в кинотеатрах сидят одни свиньи». Это выражение известно с тех пор, как Гитлер вторгся в Польшу и в кинотеатрах демонстрировались нацистские пропагандистские фильмы.

Окружной суд Варшавы назначил дату судебного разбирательства на 24 октября 2025 года. Срок полномочий президента Дуды продлится до августа 2025 года, после чего он перестанет быть президентом Польши; он не сможет баллотироваться на второй срок, так как это занимает второй срок подряд.



Глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила журналистам, что дата слушаний уже назначена.

Ранее сообщалось, что приговор по делу сына президента США Хантера Байдена о приобретении и хранении оружия будет вынесен 12 декабря этого года.

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#польша
#президент
#суд
Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом
30 сентября 2024, 01:48

Фото: Сайт Кремля

Во вторник, 1 октября, Ереван посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Политик примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарном заседании Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив обеспечения четырех свобод».

На встрече главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин посетит с официальным визитом Иран. Премьер-министр прибудет в Тегеран 30 сентября и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

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#михаил мишустин
#иран
#россия
#белоруссия
#армения
#казахстан
#киргизия
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Опубликовано объяснение потребности ВСУ в дальнобойном оружии
Бербок: ВСУ дальнобойное оружие необходимо для преодоления минного пояса
30 сентября 2024, 01:00

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо дальнобойное оружие для преодоления минного заграждения на востоке страны. Министр иностранных дел Германии Анналена Вербок объяснила потребность украинских вооруженных сил в интервью телеканалу ARD.
«Что касается ракет большой дальности, то, думаю, это хорошо известно. Я всегда говорила, что они играют важную роль, особенно в преодолении минного пояса на востоке Украины», – заявила Бербок.

По ее словам, в правительстве Германии нет единого мнения по поводу передачи Украине других видов вооружений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пересмотр ядерной доктрины является зеркальным отражением позиции оппозиции Москве.

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#германия
#всу
#дмитрий песков
#россия
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Трамп пообещал вернуться на место покушения и организовать митинг
30 сентября 2024, 00:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, где на него было совершено покушение, и организует там митинг. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе. Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле», – сообщил он.

Бывший американский лидер подчеркнул, что планирует пригласить на митинг врачей, которые лечили жертв покушения.

Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер упал на землю, держась за ухо, и был прикрыт сотрудниками Секретной службы. Позже политик был эвакуирован из отделения скорой помощи.

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#дональд трамп
#покушение
#митинг
#сша
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Президент Ирана высказался о гибели лидера «Хезболлы»
Пезешкиан: гибель Насраллы – подтверждение преступного режима в Израиле
29 сентября 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что «подобное преступление еще раз доказывает, что этот [израильский] преступный режим не соблюдает никаких международных норм и рамок».

Пезешкиан также объяснил, что заявления лидеров США и Европы о прекращении огня в обмен на отказ Ирана принять убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании являются «откровенной ложью».

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» ликвидирует сионистский режим.

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#иран
#ливан
#сша
#европа
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Грузия попросила Россию помочь наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией
29 сентября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Власти Грузии попросили Россию перейти к конкретным шагам, говоря о помощи в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе в беседе с журналистами. Таким образом политик отреагировал на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь наладить отношения с этими республиками.
«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил он.
Каладзе также добавил, что в Грузии положительно оценили слова Лаврова и предложил начать разрабатывать план по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией.

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#приём
#лавров
#грузия
#абхазия
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Израиль мог использовать американские авиабомбы для убийства лидера «Хезболлы»
WP: Израиль мог использовать американские бомбы для убийства Насруллы
29 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/e-crow

Израиль вероятнее всего использовал авиабомбы американского производства для убийства генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Ранее в этот день телеканал ABC News сообщил, что власти Израиля в последний момент предупредили США о намерении ударить по Насрулле, что привело в ярость главу Пентагона Ллойда Остина. Такая реакция связана с тем, что удар грозил большими рисками, в частности, военным ответом, к которому у США не было времени подготовиться.

Изучившие видео аналитики заявили, что ВВС Израиля использовали истребители, несущие несколько бомб класса 2000 футов, некоторые из которых были американскими бомбами BLU-109. Также на самолёты были установлены комплекты наведения JDAM производства США.

Такое вооружение действительно было поставлено Израилю из США, о чём свидетельствуют публичные данные Пентагона.

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#израиль
#сша
#истребитель
#бомба
#удар
#хезболла
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Илон Маск рассказал, что случится при победе Харрис
Маск: выборы в США станут последними при победе Харрис
29 сентября 2024, 21:24

Фото: iStock/Sundry Photography

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что ноябрьские выборы президента США станут последними, если на них победит действующий вице-президент Камала Харрис. Об этом он написал в своих соцсетях. По его мнению, Трамп — не угроза демократии, а единственный, кто может ее спасти.
«Очень малая часть американцев отдает себе отчет в том, что если Трамп не будет избран, то это будут последние выборы. Он отнюдь не угроза демократии, а единственный, кто может ее спасти», — написал бизнесмен.
Маск отметил, что при победе Харрис количество нелегальных мигрантов будет только расти, они станут получать гражданство и право голосовать на следующих выборах, где их предпочтения будут очевидными. Он полагает, что демократы, получив поддержку мигрантов, окажутся вне конкуренции, и единственными выборами в США будут их праймериз.

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ВВС Израиля ударили по около 120 объектам «Хезболлы» в Ливане
29 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/yucelyilmaz

ВВС Израиля ударили примерно по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что разведка зафиксировала нанесение ударов по около 120 объектам ливанского движения на всей территории страны. В числе поражённых объектов штабы, используемые различными подразделениями «Хезболлы», и инфраструктура, используемая членами движения для планирования и осуществления террористической деятельности против Израиля.

Ранее сообщалось, что о местоположении лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы израильские военные узнали благодаря шпиону из Ирана. После этого они нанесли авиаудар по пригороду Бейрута, в результате которого он был ликвидирован.

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#израиль
#ливан
#хезболла
#атака
#обстрел
#инфраструктура
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Канцлер Австрии Нехаммер признал, что его партия проиграла правым на выборах
29 сентября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Teka77

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.
«Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу и разум», — сказал канцлер.
При этом Нехаммер подчеркнул, что все обещания, которые его партия обещала в преддверии голосования, все равно будут выполнены. На вопрос о коалиции с правыми он ответил, что следует дождаться, когда окончательно подсчитают все голоса.

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#австрия
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