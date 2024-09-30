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Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом после окончания срока своих полномочий на посту главы государства. Как сообщает РИА Новости, дело было передано в Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения.
Организация подала иск, обвинив Дуду в «оскорблении граждан страны» в своем выступлении в прошлом году. При этом он негативно оценил фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница», в котором рассказывается о событиях на польско-белорусской границе и в негативном свете изображаются польские пограничники и другие силы безопасности. Тогда Дуда выразил удивление тем, что польские пограничники использовали выражение «в кинотеатрах сидят одни свиньи». Это выражение известно с тех пор, как Гитлер вторгся в Польшу и в кинотеатрах демонстрировались нацистские пропагандистские фильмы.
Окружной суд Варшавы назначил дату судебного разбирательства на 24 октября 2025 года. Срок полномочий президента Дуды продлится до августа 2025 года, после чего он перестанет быть президентом Польши; он не сможет баллотироваться на второй срок, так как это занимает второй срок подряд.
Глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила журналистам, что дата слушаний уже назначена.
Ранее сообщалось, что приговор по делу сына президента США Хантера Байдена о приобретении и хранении оружия будет вынесен 12 декабря этого года.
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Окружной суд Варшавы назначил дату судебного разбирательства на 24 октября 2025 года. Срок полномочий президента Дуды продлится до августа 2025 года, после чего он перестанет быть президентом Польши; он не сможет баллотироваться на второй срок, так как это занимает второй срок подряд.
Глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила журналистам, что дата слушаний уже назначена.
Ранее сообщалось, что приговор по делу сына президента США Хантера Байдена о приобретении и хранении оружия будет вынесен 12 декабря этого года.
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Александр Климов