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Президент Польши Дуда объяснил отказ в назначении послов окончанием ими МГИМО

16 октября 2024, 15:27
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Президент Польши Анджей Дуда не утвердил назначения ряда послов в дипломатические миссии разных стран, ранее предложенные правительством страны. Он объяснил это тем, что многие дипломаты в своё время заканчивали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).


В своей речи перед Сеймом по случаю годовщины парламентских выборов, трансляцию которой ведёт телеканал TVP Info, президент выразил недовольство правительством премьер-министра Дональда Туска тем, кого оно планирует направить в «необычайно важные для Польши» дипломатические миссии. По мнению Дуды, то, что среди кандидатов на должности послов есть выпускники МГИМО, «постсоветского вуза», является недопустимым.

Польский лидер подчеркнул, что именно за ним остаётся последнее слово при назначении глав посольств, а он никогда не подпишет подобные назначения. Конфликт между МИД Польши и президентом по поводу назначения послов тянется с марта. Дуда упорно отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов. Известно, что речь идёт о руководителях дипломатических миссий в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также о представителе республики при ООН.

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Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным решение конфликта на Украине
16 октября 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные решения украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках своего выступления в Бундестаге.
«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — заявил Шольц.

Однако он подчеркнул, что все возможные решения по урегулированию конфликта нельзя принимать без согласования с партнерами и за спиной у Киева.

При этом в кабмине ФРГ пока не предоставили каких-либо конкретных планов по возможному проведению разговора между Путиным и Шольцем.

Ранее в Германии уже говорили о желании Шольца переговорить с Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине. Однако позже глава внешнеполитического ведомства страны Анналена Бербок заявила, что российский лидер якобы не хочет говорить с Шольцем по телефону.

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«Нереалистичный»: украинские депутаты раскритиковали план Зеленского
Депутат фракции Порошенко назвала «план» Зеленского нереалистичным
16 октября 2024, 16:25

Фото: istock/olegda88

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского выглядит нереалистичным. Так считает депутат Верховной рады от бывшей партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. Она высказалась в своем Telegram-канале.
«План должен быть реалистичным, а не рамочным», — написала депутат.

Она считает, что нужно усилить правительство, перестроить коалицию и вернуть властям самостоятельность. Но в выступлении Зеленского об этом ничего не было.

Геращенко также обратила внимание, что Зеленский связывает реализацию плана в основном с помощью западных партнеров. О них говорилось больше, чем о самой Украине или даже о России.

Геращенко также упрекнула Зеленского в том, что тот не говорил о возвращении Украины к границам 1991 года.
«Видим смену риторики. Про возвращение границ 91-го года и кофе в Ялте уже не говорится. Потому что все понимают, что сейчас важно сохранить государственность», — написала она.

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#депутат
#зеленский
#украина
#киев
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Украина засекретила два приложения к «плану победы» Зеленского
Украина не обнародует два секретных приложения к «плану победы» Зеленского
16 октября 2024, 15:18

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского есть два секретных пункта, которые Украина не обнародует. Материалы передадут только ведущим западным партнерам Киева. Об этом сообщил лидер киевского режима в Telegram-канале.
По заявлению Зеленского по каждому из подпунктов плана Украина предоставляет партнерам обоснование, в чем их цели, как их собираются достигать и насколько это ослабит российскую оборону.
«У оборонного пункта плана есть тайное приложение, к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи», — написал Зеленский.

В обнародованной части плана есть условие по использованию западных систем ПВО и ударов высокоточным оружием по российской территории. Что касается секретных приложений, то их, по уверению украинского лидера, уже передали другим странам.
«Эти данные уже получили лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии», — сказал Зеленский.

Касаемо неядерного стратегического «пакета сдерживания» в третьем пункте плана, конкретики тоже нет. Указано только, что этого пакета будет достаточно для «защиты Украины от любой угрозы со стороны России».

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#план
#нато
#зеленский
#военные
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Захарова заявила об опасности для жителей Молдавии вступления в ЕС
16 октября 2024, 15:16

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если жители Молдавии проголосуют за вступление в ЕС, то их ждёт судьба обслуги.
«Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой, вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды, ну, в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества себе обслуживающий персонал», — приводит RT соответствующий комментарий Захаровой в эфире Радио Sputnik.

До этого Мария Захарова обвинила США в возрастании конфликтной обстановки на Корейском полуострове.

«Единственная страна, которая реально повышает риск конфликта и на Корейском полуострове, и в АТР в целом — это США. Спят и видят, как и здесь полыхнет», — приводят argumenti.ru сообщение Telegram-канала Захаровой.

Ранее Мария Захарова отреагировала на видео МИД Испании, в котором российская столица показана в честь Дня испанской нации.

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#молдавия
#евросоюз
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В КНДР 1,4 миллиона граждан захотели в армию из-за обострения отношений с Сеулом
16 октября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

В Северной Корее за два дня почти полтора миллиона молодых граждан страны изъявили желание поступить или вернуться в Корейскую народную армию. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Южной Кореей в последние дни.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В агентстве отметили, что 14 и 15 октября о своём желании поступить на военную службу заявили руководящие работники Союза молодёжи, демобилизованные солдаты и офицеры, а также студенты всех ведущих вузов страны.

«По всей стране царит воля к наказанию подонков из Республики Корея, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной республики», — пишет ЦТАК.

11 октября в МИД КНДР заявили, что беспилотники Южной Кореи трижды нарушили воздушное пространство Северной Кореи и разбрасывали над Пхеньяном агитационные антиправительственные листовки. В ответ на это военные КНДР подорвали дорогу, соединяющую Северную и Южную Корею. В Сеуле предположили, что БПЛА в КНДР могли запустить оппозиционно настроенные частные лица.

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#военные
#студенты
#безопасность
#мид
#бпла
#страны
#солдаты
#кндр
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Песков: Кремль уважает позицию Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС
16 октября 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия с пониманием и уважением относится к позиции Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС. Власти республики, как и любого суверенного государства, сами принимают решения о формате и степени участия в различных международных организациях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выступление советника и пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сообщил, что в ближайшем будущем республика воздержится от подачи заявки на присоединение к БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатости процедуры вступления в организацию.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Казахстан связывают как дружеские отношения, так и отношения стратегического партнёрства, которыми Москва, безусловно, дорожит. И, разумеется, Казахстан сам волен определять формат своего участия в тех или иных организациях. Песков также подчеркнул, что БРИКС ни в коем случае не является объединением, которое пытается заместить собой ООН.

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#казахстан
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#оон
#рф
#брикс
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В Грузии описали «тяжелейшую реальность» для Украины
«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе раскрыл «тяжелейшую реальность» для Украины
16 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/Jakub Laichter

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Его слова передаёт газета «Взгляд».
Он отметил, что кадры последний конфликта на Украине, размещённые на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» демонстрируют населению Грузии «голую правду о происходящем».

По словам Кобахидзе, грузинская оппозиция, представителями которой являются президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», судя по их действиям, хотят повторения украинского сценария в Грузии.

Также Кобахидзе добавил, что примером тяжёлых последствий для Украины стала потеря 20% территорий.

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#грузия
#украина
#политика
#страны
#премьер-министр
#конфликт
#опасность
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«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов
Нардеп Гончаренко: Зеленский в Раде презентовал «план победы» из пяти пунктов
16 октября 2024, 13:18

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с презентацией своего «плана победы», который включает пять ключевых пунктов. Информацию об этом распространил 16 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. По данным депутата, важной частью являются совместные военные операции с европейскими странами. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной.

Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. К нему прилагается секретный документ, который уже получили страны-партнеры Украины. Зеленский предлагает разместить на Украине комплексный пакет сдерживания и начать там же производить оружие совместно с ЕС и США.

В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.

Пятый пункт полностью ориентирован на послевоенный период, когда «план победы» воплотят в реальность. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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*Алексей Гончаренко числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#военные
#соглашение
#страны
#нато
#владимир зеленский
#украина
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В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него
16 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Fotokot197

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовящемся похищении на него. Соответствующий вопрос поступил ему от журналистов.
«Мы не комментируем ситуацию», – отметил Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что если в адрес гражданина России поступают какие-то угрозы, ему следует обратиться в правоохранительные органы, которые с опорой на закон принимают необходимые меры. Других комментариев по данному делу «быть не может».

Ранее Кадыров после вооружённого нападения на главный офис Wildberries в Москве заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов якобы собирались заказать его убийство.

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