Президент Польши Дуда объяснил отказ в назначении послов окончанием ими МГИМО

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Президент Польши Анджей Дуда не утвердил назначения ряда послов в дипломатические миссии разных стран, ранее предложенные правительством страны. Он объяснил это тем, что многие дипломаты в своё время заканчивали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
В своей речи перед Сеймом по случаю годовщины парламентских выборов, трансляцию которой ведёт телеканал TVP Info, президент выразил недовольство правительством премьер-министра Дональда Туска тем, кого оно планирует направить в «необычайно важные для Польши» дипломатические миссии. По мнению Дуды, то, что среди кандидатов на должности послов есть выпускники МГИМО, «постсоветского вуза», является недопустимым.
Польский лидер подчеркнул, что именно за ним остаётся последнее слово при назначении глав посольств, а он никогда не подпишет подобные назначения. Конфликт между МИД Польши и президентом по поводу назначения послов тянется с марта. Дуда упорно отказывается утверждать предложенные ему кандидатуры послов. Известно, что речь идёт о руководителях дипломатических миссий в таких странах, как США, Израиль, Украина, а также о представителе республики при ООН.
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Александр Бойцов