Песков заявил о поддержке Путина представителями разных возрастных категорий

Фото: сайт Кремля
Владимира Путина поддерживают самые разные люди, независимо от их возрастной категории. Среди тех, кто доверяет нынешнему российскому лидеру очень много детей и молодёжи.
Комментируя эти данные социологического опроса, Песков отметил, что в таких результатах нет ничего нового: Путин традиционно пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан страны, которые тем самым демонстрируют одобрение линии президента и объединяются вокруг лидера государства.
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Александр Бойцов