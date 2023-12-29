Запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина

Фото: сайт Кремля
29 декабря запущен веб-сайт кандидата на должность Президента Российский Федерации Владимира Путина.
Ознакомиться с ним можно по адресу Putin2024.ru. На сайте размещены дневник кампании, биография кандидата, сведенья о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Также на сайте представлены видеоматериалы об основных моментах кампании.
Помимо этого, на сайте есть раздел о достижения России в плоение годы.
Отмечается, что сайт разработан командой российских IT-специалистов.
Президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
Читайте также:
Доверенными лицами Путина станут более 300 человек
Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты
Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
Помимо этого, на сайте есть раздел о достижения России в плоение годы.
Президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.
Читайте также:
Доверенными лицами Путина станут более 300 человек
Песков прокомментировал большое число желающих идти в президенты
Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
Алина Юрчак