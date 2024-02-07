Дуда выразил уверенность в способности Трампа завершить украинский конфликт

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в общения бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. Дуда вспомнил о совместной работе с Трамом, когда он был президентом Соединенных Штатов. Об этом пишут РИА Новости.
«Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — заявил польский лидер.До этого Трамп заявил, что за счет хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным он быстро заверши конфликт на Украине.
Ранее Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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