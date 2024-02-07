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Дуда выразил уверенность в способности Трампа завершить украинский конфликт

Дуда: Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за сутки
07 февраля 2024, 15:24
Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в общения бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. Дуда вспомнил о совместной работе с Трамом, когда он был президентом Соединенных Штатов. Об этом пишут РИА Новости.

«Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — заявил польский лидер.
До этого Трамп заявил, что за счет хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным он быстро заверши конфликт на Украине.


Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
«Украинская правда»: СБУ о возможном бунте после отставки Залужного
07 февраля 2024, 14:47

В СБУ предупредили офис президента Украины Владимира Зеленского о возможном бунте после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.
Издание утверждает, что отставку Залужного должны были объявить еще 2 февраля, однако это отложили из-за опасений СБУ, что могут начаться беспорядки как в городе, так и среди военных.

«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», - говорится в статье.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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#страны
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Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Песков: Путин дал интервью Карлсону из-за его проамериканской позиции
07 февраля 2024, 13:41

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону из-за того, что его позиция отличается от остальных западных обозревателей, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У него позиция, которая отличается от остальных, она ни коем образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англо-саксонских СМИ», — объяснил спикер Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что интервью Владимира Путина и Такера Карлсона действительно состоялось. По его словам, журналист опубликует материалы так скоро, как будет готов это сделать.

Напомним, Карлсон впервые прибыл в Москву 4 февраля. Сперва реальные цели его визита не раскрывались.

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#интервью
#владимир путин
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Члены территориальных избиркомов участвуют в выездных встречах с жителями Подмосковья
07 февраля 2024, 13:35

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Члены подмосковных территориальных избирательных комиссий участвуют в выездных встречах с жителями региона. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Сотрудники ТИКов рассказывают о сроках и доступных формах голосования, о предстоящем адресном информировании жителей. Жители задают интересующие их вопросы о выборах президента России и высказывают предложения по улучшению голосования на отдалённых территориях.
«В Подмосковье найден удобный вариант диалога с жителями – «выездная администрация». Это формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а администрация приходит к ним. В подобных встречах участвуют и члены территориальных избирательных комиссий региона», - говорится в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#участок
#подмосковье
#московская область
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«Скупает недвижимость и готовится бежать»: На Украине раскрыли план Зеленского
Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за рубежом и готовится бежать
07 февраля 2024, 13:25

Президент Украины Владимир Зеленский активно скупает недвижимость за рубежом и готовится к побегу из страны, об этом сообщил украинский политик Виктор Медведчук в своей статье на сайте «Другая Украина».
По информации политика, Зеленский, через подставных лиц, приобрёл себе элитные апартаменты в столице ОАЭ Дубае. Недвижимость обошлась президенту в 16,9 миллиона долларов.

По его словам, Зеленский стал выводить деньги через офшорные счета ещё до избрания на пост президента Украины. Делает он это при помощи своего близкого друга Сергея Шифера. Так, 22 декабря 2023 года Шифер закрыл сделку по покупке квартиры в дубайском элитном жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS.

«Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за свое существование, но это циничная ложь», — прокомментировал ситуацию Медведчук.

Он заявил, что граждане Украины погибают только за коррупционные схемы, при помощи которых обогащаются их власти.

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#владимир зеленский
#коррупция
#оаэ
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Посол РФ в Оттаве назвал воровством изъятие Канадой российских активов
07 февраля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал поправки в местное законодательство, благодаря которым канадское правительство сможет изымать активы РФ и передавать их Киеву. Он назвал такие действия банальным грабежом и воровством.
Такие изменения в законы Канады уже внесены, подчеркнул дипломат в разговоре с РИА Новости. Теперь правительство Трюдо сможет конфисковывать частные российские активы, находящиеся в юрисдикции Страны Кленового Листа, и передавать их киевскому режиму. По данным Королевской конной полиции, в Канаде таковых заморожено на сумму около 100 миллионов долларов США. Кроме того, заблокированы финансовые транзакции на сумму приблизительно 228 миллионов долларов, добавил посол.

По мнению Олега Степанова, Трюдо и местные власти выставляют себя настоящим посмешищем, стремясь придать своим уголовным деяниям видимость некой легитимности. После таких действий Канада не смеет называть правовым государством, заключил дипломат.

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#сша
#изменения
#правительство
#посол
#дипломат
#законы
#активы
#канада
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Песков подтвердил, что Путин дал интервью Такеру Карлсону
07 февраля 2024, 12:56

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки.

Журналист впервые прибыл в Россию 4 февраля, тогда реальная цель его визита не разглашалась. Вчера он официально подтвердил, что взял интервью у главы российского государства. Карлсон заявил, что хочет рассказать западному миру о том, что на самом деле происходит в России и на Украине.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#интервью
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На праймериз в Неваде графа «против всех» обошла по популярности Никки Хейли
07 февраля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/twinsterphoto

На праймериз (внутрипартийные выборы - прим. ред.) в штате Невада после обработки 50% бюллетеней бывший постоянный представитель США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли набирает 33,4% голосов. Графу «против всех» предпочли 60,3% избирателей.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в предварительных выборах не участвует самый популярный кандидат от республиканцев — экс-президент США Дональд Трамп, поясняют обозреватели газеты The New York Times. Это в свою очередь объясняется особенностями электорального законодательства штата Невада.

Ранее бывший и, возможно, будущий американский президент призывал однопартийцев полностью игнорировать праймериз в этом штате. Однако большинство соратников Трампа по партии рекомендовали выбирать графу «против всех». Таким образом, главная интрига внутрипартийных выборов заключалась в том, сумеет ли Хейли обойти по популярности эту графу. Очевидно, что женщина-политик проиграла эту гонку с большим отставанием.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#женщина
#выборы
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Стало известно, когда появится интервью Карлсона с Путиным
WSJ: Интервью Путина с Карлсоном, вероятно, будет опубликовано 8 февраля
07 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/smolaw11

Интервью российского президента Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона, вероятно, появится 8 февраля. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс сообщил, что Такер Карлсон уже провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем Карлсона за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.

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#сша
#журналист
#страны
#интервью
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Медведев рассказал, какое оружие применит Россия при нападении НАТО
Медведев: При нападении НАТО на РФ будут применены баллистические ракеты
07 февраля 2024, 12:16

Фото: kremlin.ru

Война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По словам российского политика, европейские лидеры сегодня активно пропагандируют идею о военной угрозе со стороны России, которая, якобы, нависает над странами Североатлантического альянса.

«Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ», — отметил зампред.

Он заявил, что военный потенциал России и огромного военного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис», — прокомментировал ситуацию Медведев.

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#дмитрий медведев
#нато
#россия
#война
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