Суд: Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы, говорится в сообщении суда.
При этом, в ходе судебного заседания, которое прошло 6 сентябре в суде Атланты, бывший американский лидер не признал свою вину. Помимо этого, он отказался присутствовать в здании суда во время оглашения приговора.
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